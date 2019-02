Ankara’nın Soçi sınavı

Bu süreçte Moskova ve İran’la diyaloğun her zamankinden yoğun olduğuna dikkat çeken Türk yetkililer Soçi zirvesinde, Türkiye-Suriye sınırında oluşturulması planlanan tampon bölge konusundan, Türk ordusunun Fırat’ın doğusuna operasyon planlarına kadar geniş yelpazede bir değerlendirme yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

Öte yandan, Amerika’nın çekilme kararı ile birlikte Fırat’ın doğusuna düzenlemeyi planladığı operasyonu erteleyen ancak sürekli gündemde tutan Ankara için Rusya ve İran’la yürütülen diyalog da kritik önemde. Türk yetkililer, Ankara’nın terörle mücadele planlarına Rusya ve İran’ın destek verdiğini belirtirken, her iki ülkenin de Suriye’ye düzenlenecek yeni bir operasyona karşı çıkmasının da Ankara’yı zorladığına dikkat çekiyor. Ancak Ankara’nın ABD ile yaşanan uzlaşmazlığa karşın Rusya ve İran’la daha kolay işbirliği yapabileceğinin işaretleri var.

Moskova’nın operasyon planları

Rusya uzmanı Kerim Has da Soçi zirvesinde Rusya’nın İdlib üzerinden Ankara’ya baskısını artıracağını düşünenlerden. Has, “HTŞ bölgede ilerliyor. Moskova, rejim güçleriyle birlikte İdlib’e operasyonu bir şekilde gündeme getirecektir. Ankara’nın da buna sesini yükseltmesi mümkün görünmüyor” diyor. Has, Ankara’nın başından beri ABD ile Rusya arasındaki ihtilaflara oynayarak kendine alan açtığını ancak ABD’nin Suriye’den çekilme kararıyla birlikte ‘tıkandığı’nı belirtirken, “Ankara, ABD ile tampon bölge üzerine anlaşmayı daha da uzatamayacak. Günün sonunda ya Rusya’yla ya da ABD’yle yoluna devam etmeyi seçecek” öngörüsünü dile getiriyor.

Has, YPG’yle mücadele konusunda Ankara’nın Rusya ve Şam rejimine daha yakın durmasının da önümüzdeki günlerde daha çok konuşulacağını düşünüyor. Has’a göre Soçi Ankara için ‘yeni bir pazarlık masası’ olacak. Has, Putin, İdlib konusunda Şam rejimini ve Türkiye’yi aynı noktaya çekmeye çalışacaktır. İdlib’den silahlı muhalifleri çıkartamayan Ankara, Rusya ve İran’dan koparsa koparsa Türk ordusunun çok kısa süreli nokta operasyonlarına izin koparabilir. Bu operasyonlar da Ankara için iç siyaseti dengede tutma aracı olur” yorumu yapıyor. “Suriye’de işler daha da karışacak desek doğru olur” diyen Has, Ankara’nın Rusya ve ABD’den önce Suriye’yle nasıl bir işbirliği ve diyalog yürüteceği konusuna kafa yorması gerektiğini düşünüyor.

Hilal Köylü / Ankara

