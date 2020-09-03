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Ankara’nın su ihtiyacının karşılandığı Kurtboğazı Barajı’na kimyasal madde döküldüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 17:20 | Son Güncelleme

Ankara’nın su ihtiyacını sağlayan en önemli barajlardan olan Kurtboğazı Barajı’nın kaynaklarından Mera Çayı’na kimyasal madde döküldüğü iddiası, belediye ekipleri ve güvenlik güçlerini alarma geçirdi.Kızılcahamam ilçe sınırında bulunan ve Kurtboğazı’nı besleyen Mera Çayı’na atık döküldüğüne dair bölge halkı tarafından jandarma ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Ankara’nın su ihtiyacını sağlayan en önemli barajlardan olan Kurtboğazı Barajı’nın kaynaklarından Mera Çayı’na kimyasal madde döküldüğü iddiası, belediye ekipleri ve güvenlik güçlerini alarma geçirdi.
Kızılcahamam ilçe sınırında bulunan ve Kurtboğazı’nı besleyen Mera Çayı’na atık döküldüğüne dair bölge halkı tarafından jandarma ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kimyasal madde döküldüğü iddia edilen bölgede bazı balık ölümlerine de rastlandı. İhbarın ardından bölgeye ASKİ ekipleri sevk edildi. Ekipler Mera Çayı’nda bulunan ve DSİ’nin suyun debisini ölçmek için dere üzerine inşa ettiği sediment tutucu yükseltide atıkların önemli bir kısmının biriktiğini tespit etti. Bu atıkların temizlenmesi ve çekilmesi için bölgeye çok sayıda vidanjör sevki yapıldı. Atıkların Kurtboğazı’na karışması konusundaki durum tespiti için ASKİ ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından numune ve analiz çalışmaları başlatıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Ankara’nın şebeke suyunun temizliği konusunda endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" denildi.

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