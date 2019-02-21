Ankara'nın yarısını Zırhlı Birlikler'deki darbeciler kontrol edecekmiş

Buna göre, olay tarihinde İstanbul'da görevli olan Genelkurmay çatı davasının sanığı Bilal Akyüz ile yine İstanbul'da görevli Zırhlı Birlikler davasının sanıkları İsa Sancaklı ve Faruk Yaman'ın Ankara'ya geldiği ve darbe girişiminde yer aldıkları aktarıldı.

İddia makamının esasa ilişkin mütalaasında, 15 Temmuz öncesi darbecilerin planlama ve olay sırasındaki eylemlerine de yer verildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Zırhlı Birlikler darbe davasının 18 Şubat 2019'daki celsesinde esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in de bulunduğu 40 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 12 sanık hakkında da "anayasayı ihlale yardım" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunmuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada açıklanan esasa ilişkin mütalaada, darbecilerin Ankara'yı ikiye ayırdığı ve belirli noktaların kontrol görevinin Zırhlı Birlikler Tümeni'ndeki darbecilere verildiği belirtildi.

Akyüz'ün olay günü darbenin merkez üssü Akıncı'da "Kara Kuvvetleri temsilcisi" olarak bulunduğu vurgulanan mütalaada, Altınpark civarındaki bir evde Akyüz'ün de aralarında olduğu sözde konseyin üyelerinden Ali Kalyoncu, Savaş Kabakalı, Orhan Yıkılkan ve Ertuğrul Terzi ile bir toplantı düzenledikleri, "Yönetime el koyacağız, darbeye ilişkin planlama yapıyoruz." şeklinde konuşmalar yaptıkları anlatıldı.

Toplantı esnasında darbecilerin harita üzerinden Ankara'yı ikiye ayırdığı ve belirli noktaların kontrol görevinin Zırhlı Birlikler Tümeni'ndeki darbecilere, diğer yarısının da Mamak'taki 28. Mekanize Piyade Tugayı'na verildiği, Polatlı'daki Topçu ve Füze Okul Komutanlığı personelinin de bunlara destek olacağına işaret edildi.

Bu kapsamda Akyüz'ün, Akıncı Üssü'nden temin ettiği "Aselsan 4900 Atlas" marka telsizler, haritalar ve "birlik, telsiz çağrı kodları, irtibat personeli" başlıklı kağıdı 15 Temmuz günü Topçu ve Füze Okul Komutanlığı personeli olan ve darbeye karşı okunan selaları susturmaya çalışan eski yarbay Abdülkerim Ceyhan vasıtasıyla Polatlı'ya gönderdiğine dikkati çekildi.