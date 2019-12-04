Ankara’ya 1.1 milyar TL’lik yaşam alanı yatırımı

Başkent Ankara’da inşaatı devam Fundaroma Alışveriş Merkezi ile şehre yeni bir yaşam alanı kuruluyor. 1,1 milyar TL yatırım hacmine sahip alışveriş merkezinin, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde açılması planlanıyor.

ECE Türkiye, Perakende Günleri 2019’da verdiği davette, başkent Ankara’nın Çankaya ilçesinde inşaatı devam Fundaroma Alışveriş Merkezinin kiralama ve yönetimi ile görevlendirildiğini açıkladı. 32 bin metrekare kiralanabilir alan üzerinde yaklaşık 100 mağaza ile faaliyet gösterecek olan alışveriş merkezi, 100 rezidans, 94 ofis ve kent meydanından oluşan karma kullanımlı projenin bir parçası. Funda Grup’un yatırımcısı olduğu, 1,1 milyar TL yatırım hacmine sahip AVM 2021 yılının üçüncü çeyreğinde açılması planlanıyor.

“7/24 hayatın merkezi olacak”

Projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden ECE Türkiye CEO’su Stefan Zeiselmaier, “Mükemmel konumu ile AVM’nin Ankara’da prestijli bir karma kullanımlı yapı olarak yükseliyor. Şehrin simgesi haline gelecek olan bu proje, yaşam ve çalışma alanlarını, alışverişi, yeme-içmeyi ve eğlenceyi bir araya getirerek 7/24 hayatın merkezi olacak. Seçkin markalar, restoranlar ve spa alanı bu benzersiz yaşam merkezini benzerlerinden ayırarak bulunduğu bölgenin yeni yüzü haline getirecek. ECE Türkiye, alışveriş merkezinin konsept planlamasını, kiralamasını ve uzun dönemli yönetimini üstlenecek. Bu çok özel projenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm gücümüzü, uluslararası bilgi birikimimizi ve Türkiye’deki tecrübemizi, Fundaroma’yı Çankaya’nın parlayan yıldızı olarak konumlandırmak üzere kullanacağız” dedi.