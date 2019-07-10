Ankara'ya 5 adet kavşak ve alt geçit yapılacak

Meclis üyeleri tarafından incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen önergede, Ankara Bulvarı'nın devamı olan Etimesgut-Sincan İstasyon caddesinde alternatif bulvar projesi, Dumlupınar Bulvarı Konutkent girişi Başkent Üniversitesi önü ve Yaşamkent'te üç adet sinyalizayon kavşak ve alt geçit, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı-Dumlupınar Bulvarını bağlayan Şaşmaz Sanayi bulvarı üzerine iki adet kavşak ve alt geçit projesi, Ankara'nın mücavir alan sınırları içerisinde asfalt kaplama ihtiyacının karşılanması amacıyla 795 milyon lira İLBANK A.Ş.'den kredi çekilmesi amacıyla Genel Sekreter Yardımcılığına yetki verilmesi istendi.

Meclis toplantısında, Ankara'da toplamda 5 kavşak ve alt geçit projesinin yanı sıra kent genelinde mücavir alanlarda asfalt kaplama yapılması için İller Bankasından 795 milyon lira kredi çekilmesi ele alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 5 adet kavşak ve alt geçit yapımı ile il sınırları içerisindeki asfalt ihtiyacının karşılanması için İller Bankası'dan (İLBANK) kredi çekmek için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na yetki verilmesine ilişkin önergenin komisyonda görüşülmesine karar verdi.

- Çankaya'ya üstü kapalı pazar

Gündemin üçüncü maddesi olarak, Başkanlık yazısı ile oylanan Çankaya İlçesi Şehit Cengiz Karaca Mahallesi'nde atıl durumda bulunan bir arsanın Büyükşehir Belediyesi tarafından üstü kapatılarak, Çankaya Belediyesi'ne 25 yıllığına devir edilmesini içeren önerge, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle incelenmek üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk edildi.

Ayrıca Çubuk İlçesi Melikşah Mahallesi'nde metruk olarak bulunan yüzme havuzunun yıkılması için oylamaya sunulan önerge de bazı meclis üyeleri, termal turizme kazandırabileceğini, alanın fizik tedavi hastalarına katkı sağlayacaklarını dile getirerek, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezine devir edilmesine ilişkin görüş belirtti.

Oy birliğiyle meclis tarafından yıkımı kararlaştırılan Melikşah'taki yüzme havuzunun yerine yeni proje geliştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı dördüncü oturumunun yarın 18.00'de yapılacağı bildirildi.

