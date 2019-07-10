HABER

Ankara'ya 5 adet kavşak ve alt geçit yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 20:57 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 5 adet kavşak ve alt geçit yapımı ile il sınırları içerisindeki asfalt ihtiyacının karşılanması için İller Bankası'dan (İLBANK) kredi çekmek için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na yetki verilmesine ilişkin önergenin komisyonda görüşülmesine karar verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 5 adet kavşak ve alt geçit yapımı ile il sınırları içerisindeki asfalt ihtiyacının karşılanması için İller Bankası'dan (İLBANK) kredi çekmek için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na yetki verilmesine ilişkin önergenin komisyonda görüşülmesine karar verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplanan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, geçen toplantının tutanağını oylayarak, gündemde olan önergeleri görüşmeye başladı.

Meclis toplantısında, Ankara'da toplamda 5 kavşak ve alt geçit projesinin yanı sıra kent genelinde mücavir alanlarda asfalt kaplama yapılması için İller Bankasından 795 milyon lira kredi çekilmesi ele alındı.

Meclis üyeleri tarafından incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen önergede, Ankara Bulvarı'nın devamı olan Etimesgut-Sincan İstasyon caddesinde alternatif bulvar projesi, Dumlupınar Bulvarı Konutkent girişi Başkent Üniversitesi önü ve Yaşamkent'te üç adet sinyalizayon kavşak ve alt geçit, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı-Dumlupınar Bulvarını bağlayan Şaşmaz Sanayi bulvarı üzerine iki adet kavşak ve alt geçit projesi, Ankara'nın mücavir alan sınırları içerisinde asfalt kaplama ihtiyacının karşılanması amacıyla 795 milyon lira İLBANK A.Ş.'den kredi çekilmesi amacıyla Genel Sekreter Yardımcılığına yetki verilmesi istendi.

- Çankaya'ya üstü kapalı pazar

Gündemin üçüncü maddesi olarak, Başkanlık yazısı ile oylanan Çankaya İlçesi Şehit Cengiz Karaca Mahallesi'nde atıl durumda bulunan bir arsanın Büyükşehir Belediyesi tarafından üstü kapatılarak, Çankaya Belediyesi'ne 25 yıllığına devir edilmesini içeren önerge, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle incelenmek üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk edildi.

Ayrıca Çubuk İlçesi Melikşah Mahallesi'nde metruk olarak bulunan yüzme havuzunun yıkılması için oylamaya sunulan önerge de bazı meclis üyeleri, termal turizme kazandırabileceğini, alanın fizik tedavi hastalarına katkı sağlayacaklarını dile getirerek, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezine devir edilmesine ilişkin görüş belirtti.

Oy birliğiyle meclis tarafından yıkımı kararlaştırılan Melikşah'taki yüzme havuzunun yerine yeni proje geliştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı dördüncü oturumunun yarın 18.00'de yapılacağı bildirildi.

PARTNERİşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!İşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!
Haksız kazanç elde eden polislere gözaltıHaksız kazanç elde eden polislere gözaltı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
altgeçit Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Kavşak Mansur Yavaş

En Çok Okunan Haberler

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Mersin'de haksız kazanç elde eden polislere gözaltı

Haksız kazanç elde eden polislere gözaltı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ali İsmail Korkmaz, Hatay'daki mezarı başında anıldı

Yürek yakan ağıt! '6 yıl oldu sen gideli, daha dün gibi...'

Kısa mesafeyi duyup yolcuyu indirmek istemişti! O taksici için karar verildi

Kısa mesafeyi duyup yolcuyu indirmek istemişti! Karar verildi

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu gece etkisini arttıracak

Meteoroloji'den kritik uyarı! Saat verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.