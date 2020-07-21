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‘‘Ankara’ya AB Yaptırımlarından Başka Seçenek Kalmayabilir’’

21.07.2020 22:45 | Son Güncelleme

Yunanistan, Ankara’nın Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürmesi halinde, AB'nin uygulayacağı yaptırımlar dışında seçenek kalmayacağını bildirdi

‘‘Ankara’ya AB Yaptırımlarından Başka Seçenek Kalmayabilir’’

Yunanistan, Ankara’nın Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürmesi halinde, Avrupa Birliği’nin uygulayacağı yaptırımlar dışında seçenek kalmayacağını bildirdi.

Türk donanması, Salı günü Türkiye’nin güneyinde Antalya, Kıbrıs ve Girit Adası arasında kalan bölgede sismik araştırma yapacağını ilan etti. Açıklamada sismik çalışmaların Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle 21 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

Yunan basınına göre Meis (Kızılhisar) Adası’nın güney ve doğusunda yapılacak sismik çalışmaların Türk donanması tarafından ilan edilmesinin ardından Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Atina’ya geri döndü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise Atina’yı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’a ‘‘Türkiye, ne yazık ki bir bütün olarak Yunanistan’a Kıbrıs’a ve Avrupa Birliği’ne (AB) karşı düşmanca eylemlerine bir yenisini ekledi’’ dedi.

‘‘Yunanistan’ın ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarını sorgulamak Avrupa’nın haklarını sorgulamaktır’’ diyen Miçotakis, ‘‘Müttefiklerimizin desteğine güveniyoruz. Türkiye bu yolda ilerlemeye devam ettiği sürece Türkiye’ye yaptırım uygulanması tek seçenek olacaktır’’ diye konuştu.

Türkiye kendi kıta sahanlığı içinde değerlendirdiği bu alanlarda doğalgaz kaynakları aramanın egemenlik hakkı olduğunu savunuyor.

Ankara ve Atina ilişkilerindeki gerilim, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası imzalanmasının ardından artmıştı. Muhtıra, Ankara’ya Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arama yetkisi veriyor.

AB ise Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları konusunda Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin arkasında olduğunu dile getiriyor.

Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP), bu ay başında Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ile Libya ve göç politikasını tartışmıştı. Çoğunluğu Yunan, Fransız, Kıbrıslı ve İtalyan parlamenterler, Türkiye'nin Akdeniz'deki politikalarıyla birlik ülkelerinin güvenliğini tehdit ettiğini dile getirmişti. AP üyeleri, AB fonlarının kesilmesini ve Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulmasını istemişti.

Avrupa Birliği geçen yıl Kasım ayında Kıbrıs açıklarında Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmalarına başlayan Türkiye’ye yapılması planlanan yaptırım mekanizmasını açıklamıştı. Ancak şu an için herhangi bir yetkili ya da şirket ismen yaptırım kapsamına alınmadı.

Mekanizma, izinsiz hidrokarbon sondaj faaliyetinde bulunan ya da bundan sorumlu olan kişi ve kurumlara yaptırım getirilmesine imkan tanıyor.

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