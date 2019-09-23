ÖMER OLCAY - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, "Ankara'ya hizmet etmek için seçilmiş insanlarız. Daha önce nasıl hizmet ediyorsak şimdi de hizmet etmeye devam ediyoruz. Mansur Bey'in makul önergelerinin hepsine destek verdik. Mesela öğrencilere yüzde 50 su indirimi oy birliğiyle geçti." dedi. AK Partili Başkanvekili Ünal, AA muhabirine, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin yeni dönem çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Meclisinin Cumhur İttifakı'nın 107, Millet İttifakı'nın 40 üyesiyle görev yaptığını belirten Ünal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Cumhur İttifakı olarak bugüne kadar sundukları 450 önergeden sadece nisan ayının ilk oturumunda "Belediye şirketlerinin şeffaf yönetilmesi ve denetlemesi"ne ilişkin önergeyi gündeme almadan reddettiğini belirtti. Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluğa sahip olmasını, Yavaş'ın yapacağı hizmetlere engel olarak kullanmadıklarını ifade eden Ünal, "Biz sonuçta Ankara'ya hizmet etmek için seçilmiş insanlarız. Daha önce nasıl hizmet ediyorsak şimdi de hizmet etmeye devam ediyoruz. Mansur Bey'in makul önergelerinin hepsine destek verdik. Mesela öğrencilere yüzde 50 su indirimi oy birliğiyle geçti. Bakımevlerinin kurulması da oy birliğiyle geçti. Mansur Bey bir çalışma yapmak istiyorsa bizden ret almıyor. Ankara'ya hizmet anlamında ne gerekiyorsa biz sonuna kadar hizmet anlamında destek veriyoruz. " diye konuştu.

- "Suya indirimi yapan ile zammı isteyen aynı Genel Müdür" Seçim sürecinde Yavaş'ın Ankara'da su indirimi vaadinde bulunduğunu, eylül ayı son oturumunda ise ASKİ'nin zarar ettiğini gerekçe göstererek kademeli olarak su fiyatlarında artışa gitmek için önerge sunduğunu hatırlatan Ünal, Cumhur İttifakı olarak önergeyi komisyonda ve Meclis toplantısında ayrı ayrı reddettiklerini kaydetti. Ünal, şunları söyledi: "Daha önce suda indirimi yapan ASKİ Genel Müdürü ile zammı teklif eden ASKİ Genel Müdürü aynı kişidir. Yani basiretli bir genel müdür ya da tüccar madem zarar edecek niye 8 ay önce bir indirimi Meclise sunar? Bu çok önemli bir durumdur ama sen yatırım yapacaksan, zarar edeceğini söylüyorsan önceki indirimi yapmayacaktın veya yaptırmamalıydın. Bunun üzerine Mansur Bey seçim döneminde 'Ben gelmeden icraatlarım geldi. Ben suya indirim yaptırdım' diye böyle konuşmalar yaptı. 8 ay sonra gelip de ben zarar ediyorum demesi makul bir istek değildir." - "Mansur Bey yanlış bilgilendirilmiş" Belediye bürokratlarının Yavaş'ı, Büyükşehir Belediyesinin çocuk koruma evlerinin kapatılmasına ilişkin yanlış bilgilendirdiğini savunan Ünal, evlerin kapatılmasıyla sokakta kalan çocuklara AK Partili Mamak Belediyesinin el uzattığını ifade etti.

Ünal, "Yavaş'ın ağzından kötü sözler çıktı. 'Tecavüz vakası var bilmiyor musunuz' diye sözler sarf etti. Asla öyle bir şey yok. Koruma evlerinde evin içinde kalan çocuklarla veya personelle ilgili hiçbir tecavüz vakası olmamıştır." dedi. - "Şirket genel kurulları doğru yapılmadı" Belediyeye bağlı bazı şirketlerdeki yönetim değişikliğinin, "Yavaş'ın şirketlerin genel kurulları için görevlendirdiği ekibin yanlış işlemler yapmasından dolayı geciktiği"ni iddia eden Ünal, "Bazı şirketlerde Mansur Bey'in ekibi tarafından bir yanlış çalışmayla genel kurullar doğru şekilde yürütülmedi. Genel kurullar doğru şekilde yürütülmediği için Ticaret Sicil Müdürlüğü genel kurulların yapılış şeklini kabul etmedi." değerlendirmesinde bulundu. - "Millet İttifakı'nın ilçe belediyelerine pozitif ayrımcılık" Yavaş'ın partisinin ilçe belediyelerine pozitif ayrımcılık uyguladığını ileri süren Ünal, şöyle konuştu: "Sen düzgün bir asfaltı kazıyıp tekrar asfalt atıyorsan burada bir çifte standart vardır diyebiliriz. Maalesef ilçe belediyelerimiz ve muhtarlarımız bize 'Stabilize yollarımız yapılmadı, asfalt gelmiyor' diye şikayette bulunuyor. Arkadaşlarımızda asfalt var mı yok mu bilemem ama asfalt varsa önce acil ihtiyacı olan yerlere yapmak lazım. Gençlik Caddesi'ndeki yolu kaldırıp oraya yol sermeye kalkarsan onu ben eleştiririm."