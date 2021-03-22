Ankara'ya "kadınların sesine kulak ver" çağrısı

Türkiye'nin 20 Mart'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesinden çekilmesine uluslararası tepkiler sürüyor.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Türkiye'nin Sözleşmeden çekilmesinin kadın haklarını tehlikeye attığını, Türkiye ve ötesinde tüm kadınlara yanlış bir sinyal gönderdiğini belirterek "Kadın cinayetleri ve kadına yönelik diğer şiddet türlerinin yükselişte olduğu bir dönemde Türkiye geri adım atmamalı ve bu musibete karşı mücadeledeki imkanları azaltmamalıdır" uyarısı yaptı.

Türk yetkilileri, Sözleşmenin bütünüyle uygulanması için ülke çapında gösteriler düzenleyen kadınların sesine kulak vermeye ve Sözleşmeden çekilme kararını yeniden gözden geçirmeye çağıran Mijatovic, "Bu, Türkiye'nin kadınların şiddetten korunması konusundaki samimi taahhütlerinin sürdüğünü gösterecektir" dedi.

Sözleşme hakında kasıtlı olarak asılsız söylemler ve dayanaksız eleştiriler yayıldığını belirten Mijatovic, "Dönüm noktası niteliğindeki bu metin ve 21'inci yüzyılda tüm Avrupalı kadınların şiddetsiz bir yaşam sürme haklarının güvence altına alınması hususunda, siyasi manipülasyonlar ve asılsız eleştirilere karşı konması konusunu Avrupa Konseyi üyesi ülkelerle görüşmelerde gündemde tutmayı sürdüreceğim" ifadesini kullandı.