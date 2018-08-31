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Ankara'ya şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 19:31 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin (39) Ankara'daki ailesinin evine ateş düştü.

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin (39) Ankara'daki ailesinin evine ateş düştü. Şehit Dökmeci'nin oğlunun 8 Eylül tarihinde sünnet düğünü olduğu ve bunun için hazırlık yapıldığı öğrenildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Evliye Tepe'de güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında PKK'lı teröristler, önceden yola tuzakladıkları EYP'yi uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci şehit oldu. Şehidin acı haberi Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Araplan Mahallesi'ndeki ailesinin evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan babaannesi Ayfer ve kardeşi Osman Dökmeci, gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin, çalışmak için Antalya'dan bulunan babası Selami Dökmeci'nin Ankara'ya gelmek üzere yola çıktığı belirtildi. Şehidin ailesinin oturduğu bina Türk bayraklarıyla donatıldı. Mamak Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu.

OĞLU İÇİN SÜNNET DÜĞÜNÜ YAPACAKTI

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin bir süre önce eşinden boşandığı belirtilirken, 6 yaşında Aytuğ isminde bir erkek çocuğunun olduğu öğrenildi. Şehit Dökemci'nin oğlu Aytuğ'un önümüzdeki hafta 8 Eylül tarihinde sünnet olacağı öğrenilirken sünnet düğün için davetiye bastırıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Şehidin ailesinin evinden görüntü
-Detaylar

Haber - Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA)

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