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Ankara'ya şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 12:34 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, PKK'lı teröristlerin daha önceden asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcının, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Özgür Can İnce'nin (26) Ankara'daki i baba evine ateş düştü.  Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, PKK'lı teröristlerin daha önceden asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcının, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Özgür Can İnce'nin (26) Ankara'daki i baba evine ateş düştü.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 1'i astsubay, 6'sı uzman çavuş 7 asker şehit olurken, 2 asker de ağır yaralandı.

Şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Özgür Can İnce'nin acı haberi, Ankara'nın Etimusgut ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde oturan ailesinin evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan babası Ömer ve annesi Sündüz İnce, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin anne ve babasını jandarma ve polis sakinleştirdi. Şehidin ailesinin oturduğu bina Türk bayraklarıyla donatılırken, Etimesgut Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu. Şehidin bekâr olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Şehidin baba evinden görüntüler

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