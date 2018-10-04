HABER

Ankara'ya şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 12:54 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin daha önceden asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Özgür Can İnce'nin (26) Ankara'daki ailesine acı haber ulaştı.

Ankara'ya şehit ateşi düştü

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin daha önceden asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Özgür Can İnce'nin (26) Ankara'daki ailesine acı haber ulaştı.
Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasındaki Umutlu köyü yol ayrımında devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması için görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı araca, bugün saat 06.00 sıralarında saldırı düzenlendi. PKK'lı teröristler, daha önceden yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada 7 asker şehit oldu, 2 asker de ağır yaralandı.
Şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Özgür Can İnce'nin acı haberi, Ankara'nın Etimusgut ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde oturan ailesinin evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan şehidin babası Ömer ve annesi Sündüz İnce, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin anne ve babasını jandarma, polis ve sağlık ekipleri sakinleştirdi. Şehidin ailesinin oturduğu bina Türk bayraklarıyla donatılırken, Etimesgut Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu.
Şehidin bekar olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Ankara'ya şehit ateşi düştüAnkara'ya şehit ateşi düştüAnkara'ya şehit ateşi düştüAnkara'ya şehit ateşi düştü

PARTNERTürkiye'de üretiliyor! Satın almak için 80 ülke sıraya giriyorTürkiye'de üretiliyor! Satın almak için 80 ülke sıraya giriyor
İstanbul Aydın Üniversitesi 'Welcome Day' ile coştuİstanbul Aydın Üniversitesi 'Welcome Day' ile coştu
Kanalizasyonda el bombası bulunduKanalizasyonda el bombası bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!

Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!

Telefon sapığı yakalandı! Çıplak fotoğraf gönderip...

Telefon sapığı yakalandı! Çıplak fotoğraf gönderip...

Kediyi kurtardı, kendisi öldü!

Kediyi kurtardı, kendisi öldü!

Doktoru tekme tokat dövdüler

Doktoru tekme tokat dövdüler

4 çocuk annesi kadının korkunç ölümü! Gören kahroldu

4 çocuk annesi kadının korkunç ölümü! Gören kahroldu

Yüzleri güldüren haber! 170 bin ton bekleniyor

Yüzleri güldüren haber! 170 bin ton bekleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.