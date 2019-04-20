Ankara'ya şehit ateşi düştü

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA)- HAKKARİ'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın (26) Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ailesine, acı haber ulaştı. Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın şehit olduğu haberini, Ankara'nın Çubuk ailesinde yaşayan ailesine eve gelen askeri yetkililer verdi. İki çocuklarından birini kaybeden baba Mustafa ile anne Ayşe Kırıkçı, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti. DAYISI DA PKK'LILARIN SALDIRISINDA ŞEHİT OLMUŞ Yener Kırıkçı'nın dayısı Yüksel Tuzcu'nun da 1993 yılında Hakkari'nın Çukurca ilçesi Üzümlü Karakolu'na PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olduğu belirtildi. Şehit Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası ilçede toprağa verilmesi bekleniyor.



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