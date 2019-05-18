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Ankara'ya şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 12:51 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekât Polisi Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin (28) Ankara'nın Altındağ ilçesindeki baba ocağına şehit ateşi düştü.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekât Polisi Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin (28) Ankara'nın Altındağ ilçesindeki baba ocağına şehit ateşi düştü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halfeti’nin kırsal Dergili Mahallesi'nde gece saatlerinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Bu sırada saklanan teröristler tarafından güvenlik güçlerine saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşte Özel Harekât biriminde görevli komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit oldu. Kayadibi'nin acı haberi Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkiler tarafından verildi. Baba İsmail ve anne Saime Kayadibi gözyaşlarına boğuldu. 3 çocuklarından en küçüğünü kaybeden Kayadibi çifti, acı haber sonrası Şanlıurfa'ya gitti. Şehidin baba evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin yakınları ve komşuları acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Eşi Fevziye Kayadibi ile Şanlıurfa'da yaşadığı öğrenilen şehit Kayadibi'nin biri 4 yaşında, diğeri 5 aylık iki kızının olduğu öğrenildi. Şehit Kayadibi'nin yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Cami'inde düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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