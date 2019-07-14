Ankara’ya şehit ateşi düştü

Hakkari kırsalında, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Alim Keskin’in (31) şehadet haberi, Ankara’daki evine ulaştı.

Hakkari’de bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Alim Keskin’in acı haberi, Ankara’nın Mamak ilçesindeki evine ulaştı. Şehidin Bahçeleriçi Mahallesi’ndeki evine sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililerden şehit haberini alan eşi Yasemin Keskin, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Belediye Başkanı Murat Köse ile şehidin yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulundu.

4 yaşında bir oğlunun olduğu belirtilen Şehit Jandarma Teğmen Alim Keskin’in cenazesi, yarın yapılacak törenle Niğde Şehitliği’ne defnedilecek.

Görüntü dökümü:

- Şehidin evinden görüntü

- Taziye ziyaretleri

- Türk bayraklarından görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

