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Ankara'ya şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 16:43 | Son Güncelleme

    HAKKARİ'de Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne düşen yıldırım sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın Ankara'daki ailesine acı haber verildi.

HAKKARİ'de Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne düşen yıldırım sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın Ankara'daki ailesine acı haber verildi.

Hakkari ile Çukurca arasında bulunan Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın acı haberi, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Pınarbaşı Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan şehidin babası Arif ve annesi Kezban Duymaz, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ailesinin oturduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, Sincan Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu.

Şehidin ailesi, acı haberi aldıktan sonra memleketleri Yozgat'a gitti. Şehidin eşi Hatice Duymaz'ın Tokat'ın Zile ilçesinde öğretmen olarak görev yaptığı ve 1 yaşında Zeynep isminde çocukları olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazı sonrası Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde toprağa verileceği belirtildi.

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