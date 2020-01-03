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  4. Ankara’ya şehit ateşi düştü

Ankara’ya şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 00:38 | Son Güncelleme

Pençe-3 Harekat Bölgesinde devam eden operasyonda PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Çam’ın (24) acı haberi Ankara’daki babaevine ulaştı.Ankara’nın Pursaklar ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Ceyhan Caddesi’nde bulunan şehidin ailesinin kaldığı evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Pençe-3 Harekat Bölgesinde devam eden operasyonda PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Çam’ın (24) acı haberi Ankara’daki babaevine ulaştı.

Ankara’nın Pursaklar ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Ceyhan Caddesi’nde bulunan şehidin ailesinin kaldığı evin önüne taziye çadırı kuruldu. Haberi alan şehidin annesi Nuran Çam, baba Bekir Çam ve 2 kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Üç çocuklarından birini kaybeden anne Nuran Çam, sağlık ekipleri tarafından teselli edildi. Şehit evine, Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve komutanlar taziye için geldi.

Irak’ın kuzeyi Haftanin’de teröristlerle çıkan çatışmada, şehit olan Çorum Uğurludağ Eskitelçek köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Ayhan Çam’ın cenaze namazı, cuma namazını müteakip Eskitelçek köyünde kılınacak.

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