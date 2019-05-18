Ankara'ya şehit ateşi düştü (2)

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, şehit Özel Harekât Polisi Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi için başsağlığı mesajı yayımladı. Türk Polis Teşkilatı'nın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Teşkilatımız mensuplarından Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi, 18 Mayıs 2019 günü Şanlıurfa Halfeti'de PKK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan meskun mahal operasyonunda çıkan çatışmada şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Bu arada şehit Kayadibi'nin 4 yaşındaki kızı Feyza ile çekindiği fotoğraf, görenlerin yüreğini dağladı. Fotoğrafta Feyza'nın, babasının boynundan sarıldığı görüldü.

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