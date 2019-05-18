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Ankara'ya şehit ateşi düştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 12:58 | Son Güncelleme

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, şehit Özel Harekât Polisi Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ankara'ya şehit ateşi düştü (2)

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, şehit Özel Harekât Polisi Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi için başsağlığı mesajı yayımladı. Türk Polis Teşkilatı'nın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Teşkilatımız mensuplarından Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi, 18 Mayıs 2019 günü Şanlıurfa Halfeti'de PKK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan meskun mahal operasyonunda çıkan çatışmada şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
Bu arada şehit Kayadibi'nin 4 yaşındaki kızı Feyza ile çekindiği fotoğraf, görenlerin yüreğini dağladı. Fotoğrafta Feyza'nın, babasının boynundan sarıldığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Ankara'ya şehit ateşi düştü (2)

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