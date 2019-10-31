Ankara'ya vergi kaçakçılarını koruduğu suçlaması

Sol Partili Akbulut, bunun AKP’nin vatandaşlarını koruma çabası olduğunu savundu.Vergi kaçakçılığı ile mücadelede Türkiye'nin Almanya'ya gereken bilgileri aktarmadığı ortaya çıktı. Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut'un soru önergesine Maliye Bakanlığı tarafından verilen yanıta göre Almanya, vergi kaçakçılığıyla mücadele için bir çok ülke ile otomatik olarak mali hesap bilgilerini değişmesine rağmen, Türkiye'den bilgi aktarımı yapılmıyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) girişimi ile hayata geçirilen mekanizmaya göre, yaklaşık 100 ülke banka kişi ve kurumlara ait mali hesap bilgilerinin karşılıklı olarak paylaşılmasını taahhüt etmişti. Ancak aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dört ülke bilgi değişimini taahhüt etmesine rağmen gereken koşulları yerine getirmedi.

Soru önergesine verilen yanıta göre Türkiye'nin yanı sıra Afrika ülkelerinden Gana, Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan Niue adası ile Karayiplerdeki Sint Maarten koşulları yerine getirmeyen ülkeler arasında bulunuyor.