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Ankara'ya vergi kaçakçılarını koruduğu suçlaması

31.10.2019 14:47 | Son Güncelleme

OECD anlaşması uyarınca kişi ve kurumların mali hesap bilgilerini paylaşmakla yükümlü olan Türkiye taahhüdünü yerine getirmiyor.

Ankara'ya vergi kaçakçılarını koruduğu suçlaması

Sol Partili Akbulut, bunun AKP’nin vatandaşlarını koruma çabası olduğunu savundu.Vergi kaçakçılığı ile mücadelede Türkiye'nin Almanya'ya gereken bilgileri aktarmadığı ortaya çıktı. Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut'un soru önergesine Maliye Bakanlığı tarafından verilen yanıta göre Almanya, vergi kaçakçılığıyla mücadele için bir çok ülke ile otomatik olarak mali hesap bilgilerini değişmesine rağmen, Türkiye'den bilgi aktarımı yapılmıyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) girişimi ile hayata geçirilen mekanizmaya göre, yaklaşık 100 ülke banka kişi ve kurumlara ait mali hesap bilgilerinin karşılıklı olarak paylaşılmasını taahhüt etmişti. Ancak aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dört ülke bilgi değişimini taahhüt etmesine rağmen gereken koşulları yerine getirmedi.

Soru önergesine verilen yanıta göre Türkiye'nin yanı sıra Afrika ülkelerinden Gana, Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan Niue adası ile Karayiplerdeki Sint Maarten koşulları yerine getirmeyen ülkeler arasında bulunuyor.

Maliye Bakanlığı soru önergesinde, bu dört ülkenin de "Otomatik mali hesap bilgileri değişimi için gereken bilgi ve onayları OECD bünyesindeki koordinasyon kurulu sekreterliğine ulaştırmadığını” aktardı.

Siyasi hesap iddiası

Almanya'da yaşayan yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenlinin aile bağları ve iş ilişkileri nedeniyle Türkiye ile sıkı bağlantıları bulunuyor. Soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut, Türkiye'nin bu bilgileri paylaşmamasının arkasında siyasi bir hesap bulunduğunu savundu. Kamu yayıncılık kuruluşu Hessische Rundfunk'a (HR) konuşan Akbulut, "AKP böylelikle Almanya'da vergi kaçakçılığı yapan Türk vatandaşlarını korumuş oluyor. Bunun karşılığında da seçimlerde AKP'ye destek bekliyor” dedi. Akbulut, Erdoğan'ın seçim vaadi olarak vatandaşlarını dış ülkelerin mali kurumlarından koruma sözü verdiğini ifade etti.

HR'nin konuyla ilgili haberinde Türk hükümetinin gereken koşulları sağlamak için çalışmaları sürdüğü de kaydedildi.

"Kara para aklama faaliyetleri aydınlatılabilir”

Alman Vergi Sendikası Başkanı Thomas Eigenthaler ise Türkiye'nin bilgi değimi yapmamasının vergi gelirlerinde büyük bir açığa yol açmayacağını belirtti. Buna rağmen Türkiye'den gelecek bilgilerin önem taşıdığını kaydeden Eigenthaler, "Maliye memurları, Türkiye'den gelecek bilgilerle Almanya'daki kara para aklama faaliyetlerini aydınlatabilir” dedi.

AFP/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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