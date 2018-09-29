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Ankara'ya yürüyen işten atılan 2 işçi, Eskişehir'e geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 21:25 | Son Güncelleme

ÇIKARILDIKLARI işlerine geri dönmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Kenan Güngördü (39) ile Sinan Yerdelen (37) Eskişehir'e geldi.

ESKİŞEHİR,(DHA)- ÇIKARILDIKLARI işlerine geri dönmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Kenan Güngördü (39) ile Sinan Yerdelen (37) Eskişehir'e geldi. Ellerinde 'Güvenlik soruşturması ve KHK'lar ile işten atıldık. İşimiz, ekmeğimiz ve onurumuz için Ankara'ya yürüyoruz' ve 'İşimizi geri istiyoruz. İstanbul'dan Ankara'ya yürüyoruz' yazılı dövizler taşıyan Kenan Güngördü ile Sinan Yerdelen, Porsuk Bulvarı'nda basın açıklaması yaptı. Kenan Güngördü, 180 gün önce kendisinin çalıştığı Zeytinburnu Belediyesi'nden, arkadaşı Sinan Yerdelen'in de Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işten çıkarıldığını söyledi. 1 Ekim'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) önünde olacaklarını belirten Güngördü şöyle konuştu: "İstanbul'dan Ankara'ya yürüyoruz. KHK'lara karşı, güvenlik soruşturmalarına karşı 6 gündür şehir şehir, il il gezerek bugün Eskişehir'e ulaştık. İstanbul'da cadı avı başlattılar. Taşerondan kadroya geçirilirken sadece taşerondan 6 bin emekçi işsiz bırakılmıştır. Biz de bu emekçilerden sadece 2 kişiyiz. Bütün çabalarımıza rağmen, mahkemelere gitmemize rağmen, bütün hukuki inceleme, bütün adli incelemelere, haklı bulunmamıza, mahkemeyi kazanmamıza rağmen bugün 180 gündür işimiz ve ekmeğimiz için mücadele ediyoruz." Yapılan konuşmanın ardından Kenan Güngördü ile Sinan Yerdelen 'zafer direnen emekçinin olacak', 'işimizi geri alacağız', 'KHK'ler gidecek biz kalacağız' şeklinde slogan attı.

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