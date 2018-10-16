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Ankara'yı toz bulutu sardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 15:02 | Son Güncelleme

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, bugün sabah saatlerinden itibaren Ankara semalarında etkili olmaya başladı.  Suriye üzerinden gelen ve Güneydoğu'da etkili olan toz bulutu, başkent Ankara'da da gökyüzünü kapladı.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, bugün sabah saatlerinden itibaren Ankara semalarında etkili olmaya başladı.
Suriye üzerinden gelen ve Güneydoğu'da etkili olan toz bulutu, başkent Ankara'da da gökyüzünü kapladı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü. Toz bulutu, kentin bir çok yerinden net olarak görülürken vatandaşlar nefes almakta zorluk çektiğini ifade etti.

Görüntü Dökümü:

-Ankara'dan görüntü

-Drone ile toz bulutu görüntüsü

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

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