Ankesör soruşturmasında 11 bin şüpheli tespit edildi!

Bu kapsamda soruşturmada şüpheli sayısı 11 bine çıktı. Soruşturmanın ilk aşamasında en az 8 defa arananlar şüpheli olarak kaydedilmişti. Ancak Başsavcılık, artık 5 ve 8 kere arasında arananları şüpheli olarak ekledi. Aşama aşama yapılacak olan soruşturmada şüphelilerin kaçar defa nereden, kim tarafından arandığının bilgilerinin de dosyalarında yer aldığı bildirildi.
FETÖ'nün TSK içerisindeki kritik konumlarda bulunan kripto örgüt elemanlarını daha az sayıda arayabileceği değerlendiriliyor. 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek için oluşturduğu timle birlikte uçakla Diyarbakır'dan Ankara'ya gelen cuntacı General Semih Terzi'nin ankesörden 5 defa arandığı belirlenmişti. (Türkiye)
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