"Ankesör'' soruşturmasında itirafçıların sayısı bine yaklaştı

İSTANBUL (AA) - ENES CAN - ALEYNA SEVİM - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanması kapsamında örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hattı kullananlara yönelik İstanbul'da yürütülen soruşturmada, Kasım 2017'den bu yana gözaltına alınıp etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların sayısı 952'ye yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin İstanbul'daki eylemlerine katılan ve aralarında muvazzaf askeri personel, askeri öğrenciler de dahil 1649 şüpheli yönünden, 4 bin 3 sabit hat üzerinde yapılan inceleme sonucunda darbeye karışan şüphelilerden 1131'inin (yüzde 69) örgütsel amaçlı sabit hat-ankesör irtibatının bulunduğu tespit edildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisine sızmış, halen deşifre edilemeyen ve aynı zamanda sabit hat-ankesör irtibatı olan örgüt mensuplarının tespitine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 29 Kasım 2017 tarihinden bugüne kadar yürütülen soruşturmada toplam 19 farklı operasyon yapıldı.