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Ankesörlü telefon kartıyla sadece FETÖ'cü askerleri aramışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 11:05 | Son Güncelleme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, FETÖ'nün mahrem imamlarının, ankesörlü telefon kartlarını yalnız kendilerine bağlı örgüt mensubu askerleri aramak için kullandığı sonucuna ulaşıldı - Eski astsubay F.D'nin ifadesinden: - "Mahrem imam bizi ankesörlü telefonla arardı. Buluşma noktasında göz göze geldiğimizde yanına gitmez, kendisini uzaktan takip ederdik. Sonra örgüt evine giderdik. Bizden sorumlu kişi elindeki ankesör kartıyla sadece bizi arıyordu"

İZMİR (AA) - MUSTAFA YILDIRIM - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada tespit edilen ankesör telefon kartı seri numaraları, mahrem imamların, bu kartları sadece kendilerine bağlı örgüt üyesi askerlerle iletişim için kullandıklarını ortaya koydu.

FETÖ'nün TSK içindeki "mahrem yapılanması"nda yer alan muvazzaf askerler, yürütülen soruşturmalarla tespit edilmeye devam ediyor.

Deşifre olmamak için mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle iletişime geçen FETÖ'nün kripto askerleri, güvenlik güçleri ve savcıların titiz çalışmasıyla ordudan ayıklanıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan eski askerler, FETÖ ve örgütün kullandığı ardışık arama sistemi hakkında bilgiler verdi.

Ankesörlü telefon kartlarının seri numaraları üzerinde yapılan incelemede ise terör örgütünün askerlerden sorumlu elemanlarının aradığı numaralar belirlendi.

Bu kartlardan aranan askerlere tek tek ulaşılırken, bu kişilerin verdiği bilgi ve belgelerle yeni soruşturmalar açıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü terör ve istihbarat birimlerinin telefon kartları üzerinde yaptığı çalışmayla, mahrem imamların bu kartları sadece kendilerine bağlı örgüt üyesi askerleri aramak için kullandığı sonucuna ulaşıldı.

Güvenlik kaynakları, başta mahrem imamlarla görüşmesini inkar eden örgüt üyesi askerlerin, kartlar üzerindeki seri numalarından yola çıkarak belirlenen tarih, yer ve HTS kayıtlarını gördükten sonra aramaları kabul ettikleri bilgisini paylaştı.

FETÖ'nün mahrem imamları tarafından "ardışık" olarak arandığı tespit edilerek yakalanan eski astsubay F.D, etkin pişmanlıktan yararlanarak bildiklerini anlattı.

Öğrencilik yıllarında "ders" bahanesiyle örgütün hücre evine götürüldüğünü ve burada FETÖ'nün amaçları doğrultusunda yetiştirildiğini ifade eden F.D, şunları kaydetti:

"Mahrem imam bizi ankesörlü telefonla arardı. Buluşma noktasında göz göze geldiğimizde yanına gitmez, kendisini uzaktan takip ederdik. Sonra örgüt evine giderdik. Bizden sorumlu kişi elindeki ankesör kartıyla sadece bizi arıyordu. Burada bir sonraki hafta nerede buluşacağımızı kararlaştırırdık. İrtibat kuramazsak alternatif buluşma yeri belirleniyordu. Herhangi bir aksaklık olması durumunda mahrem imam tekrar bizi ankesörden ya da büfeden arıyordu."

Eski astsubay M.Y. ve H.B. de itiraflarında benzeri ifadelere yer vererek, mahrem imamların ankesörlü telefonla aradığı çok sayıda örgüt mensubunu deşifre etti.

İzmir'de, 5 Şubat'ta, FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Serbest bırakılan şüphelilerden itirafçı olan 5'i örgütle ilgili önemli bilgiler vermişti.

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