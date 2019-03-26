Ankesörlü telefon kartıyla sadece FETÖ'cü askerleri aramışlar

Deşifre olmamak için mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle iletişime geçen FETÖ'nün kripto askerleri, güvenlik güçleri ve savcıların titiz çalışmasıyla ordudan ayıklanıyor.

İZMİR (AA) - MUSTAFA YILDIRIM - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada tespit edilen ankesör telefon kartı seri numaraları, mahrem imamların, bu kartları sadece kendilerine bağlı örgüt üyesi askerlerle iletişim için kullandıklarını ortaya koydu.

Bu kartlardan aranan askerlere tek tek ulaşılırken, bu kişilerin verdiği bilgi ve belgelerle yeni soruşturmalar açıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü terör ve istihbarat birimlerinin telefon kartları üzerinde yaptığı çalışmayla, mahrem imamların bu kartları sadece kendilerine bağlı örgüt üyesi askerleri aramak için kullandığı sonucuna ulaşıldı.

Güvenlik kaynakları, başta mahrem imamlarla görüşmesini inkar eden örgüt üyesi askerlerin, kartlar üzerindeki seri numalarından yola çıkarak belirlenen tarih, yer ve HTS kayıtlarını gördükten sonra aramaları kabul ettikleri bilgisini paylaştı.

FETÖ'nün mahrem imamları tarafından "ardışık" olarak arandığı tespit edilerek yakalanan eski astsubay F.D, etkin pişmanlıktan yararlanarak bildiklerini anlattı.

Öğrencilik yıllarında "ders" bahanesiyle örgütün hücre evine götürüldüğünü ve burada FETÖ'nün amaçları doğrultusunda yetiştirildiğini ifade eden F.D, şunları kaydetti:

"Mahrem imam bizi ankesörlü telefonla arardı. Buluşma noktasında göz göze geldiğimizde yanına gitmez, kendisini uzaktan takip ederdik. Sonra örgüt evine giderdik. Bizden sorumlu kişi elindeki ankesör kartıyla sadece bizi arıyordu. Burada bir sonraki hafta nerede buluşacağımızı kararlaştırırdık. İrtibat kuramazsak alternatif buluşma yeri belirleniyordu. Herhangi bir aksaklık olması durumunda mahrem imam tekrar bizi ankesörden ya da büfeden arıyordu."