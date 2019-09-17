"Ankesörlü telefon kaynaklı inceleme ve soruşturma izni yok"

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Dairesi tarafından bin 509 hakim, savcı hakkında salt ankesörlü telefon kullanımıyla ilgili verilmiş bir inceleme ve soruşturma izninin kesinlikle bulunmadığını bildirdi.

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün bazı haber sitelerinde, "21 Mart'ta 4 Yargıtay üyesi ile bin 500'e yakın hakim-savcı hakkında ankesörden soruşturma başlatıldı" haberini, "Gündemimizde böyle bir soruşturma yok Birinci Daire'nin bin 500 hakim ve savcıyla ilgili verdiği soruşturma izni de mevcut değil" sözleriyle önce yalanlayıp, sonra doğruladığı yönünde haberler yer aldığını belirtti.

Yanlış anlaşılmaları önlemek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bir kez daha açıklama yapma gereği duyduğunu kaydeden Yılmaz, paylaşımında "Daha önce de ifade edildiği üzere HSK Birinci Dairesi tarafından (ankesörlü telefon aramasından kaynaklanan) bin 509 hakim, savcı hakkında verilmiş bir inceleme ve soruşturma izni kesinlikle yoktur." ifadelerini kullandı.