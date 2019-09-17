HABER

"Ankesörlü telefon kaynaklı inceleme ve soruşturma izni yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 23:21 | Son Güncelleme

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz: - "Daha önce de ifade edildiği üzere HSK Birinci Dairesi tarafından bin 509 hakim, savcı hakkında ankesörlü telefon kullanımıyla ilgili verilmiş bir inceleme ve soruşturma izni kesinlikle yoktur" - "İzmir Başsavcılığı ihbarı 4'ü daha önce ihraç edilen 7 hakime ilişkindir"

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Dairesi tarafından bin 509 hakim, savcı hakkında salt ankesörlü telefon kullanımıyla ilgili verilmiş bir inceleme ve soruşturma izninin kesinlikle bulunmadığını bildirdi.

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün bazı haber sitelerinde, "21 Mart'ta 4 Yargıtay üyesi ile bin 500'e yakın hakim-savcı hakkında ankesörden soruşturma başlatıldı" haberini, "Gündemimizde böyle bir soruşturma yok Birinci Daire'nin bin 500 hakim ve savcıyla ilgili verdiği soruşturma izni de mevcut değil" sözleriyle önce yalanlayıp, sonra doğruladığı yönünde haberler yer aldığını belirtti.

Yanlış anlaşılmaları önlemek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bir kez daha açıklama yapma gereği duyduğunu kaydeden Yılmaz, paylaşımında "Daha önce de ifade edildiği üzere HSK Birinci Dairesi tarafından (ankesörlü telefon aramasından kaynaklanan) bin 509 hakim, savcı hakkında verilmiş bir inceleme ve soruşturma izni kesinlikle yoktur." ifadelerini kullandı.

Son haberde bildirilen İzmir Başsavcılığının yaptığı ankesör soruşturmasında ismi geçen ve hakkında soruşturma yapılan görevdeki ilk derece hakim sayısının 3 olduğunu aktaran Yılmaz, haberde de belirtildiği gibi 2 hakimin idari yargıda bir hakimin ise adli yargıda görevli olduğunu bildirdi.

Yine bu soruşturma kapsamındaki 4 hakimin ise HSK Genel Kurulunca daha önceden meslekten çıkartıldığının görüldüğünü belirten Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:

"HSK'ye çeşitli yollarla ulaşan ihbar, şikayetler ile etkin pişmanlık nedeniyle verilen ifadeden ve ByLock içeriklerinden çıkan sonuçlardan ciddi görülenler HSK Teftiş Kurulunca incelenip, soruşturulmakta ve HSK Genel Kurulunca gereken kararlar alınmaktadır. En son 12 Temmuz 2019'da bu değerlendirme yapılmış, 17 hakim ve savcıdan son savunmaları istenmiş, bunların 9'una görevden el çektirilmiştir. Teftiş Kurulunun incelemeleri tamamlandıkça HSK'ye ulaşmış her ihbar ve şikayet Genel Kurulda değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

ByLock listelerinde yer alan (mor beyin sebebiyle listeden çıkan ve hakkında bu delil dışında delil bulunmayanlar hariç) hiçbir hakim ve savcı göreve devam ettirilmemiş, bütün kamu idarelerinden önce bu konuda gereken kararlar süratle verilmiştir. Açıklamalar değerlendirildiğinde baştan beri söylendiği üzere bin 500 hakim hakkında, salt ankesörlü telefon kullanımı ile ilgili bir soruşturma izninin bulunmadığı nettir. İzmir Başsavcılığı ihbarı ise 4'ü daha önce ihraç edilen 7 hakime ilişkindir."

Kayseri'de tüyler ürperten cinayet! Kardeşinin yanında öldürdü Kayseri'de tüyler ürperten cinayet! Kardeşinin yanında öldürdü
40 bin liralık dolandırıcılık!40 bin liralık dolandırıcılık!
Suudi Enerji Bakanı, petrol arzının normale döndüğünü açıkladıSuudi Enerji Bakanı, petrol arzının normale döndüğünü açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama ankesörlü telefon hakim savcı inceleme ve soruşturma izni HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

İBB personel alacak! İşte şartlar

İBB personel alacak! İşte şartlar

Başörtülü poz verdi! Ünlü isim ti'ye aldı

Başörtülü poz verdi! Ünlü isim ti'ye aldı

Dünya diken üstünde! Savaşın ayak sesleri: Hazırız

Dünya diken üstünde! Savaşın ayak sesleri: Hazırız

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demo telefonlarla 40 bin liralık vurgun!

40 bin liralık dolandırıcılık!

Sıra İstanbul'a geldi! Bakanlık Google Haritalar'dan tek tek tespit etti

Bakanlık Google Haritalar'dan tek tek tespit etti

HDP önünde eylem yapan aileyi tehdit etmişti! Yakalandı

HDP önünde eylem yapan aileyi tehdit etmişti! Yakalandı

Gaziosmanpaşa'da motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı

Motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı

"Adnan Oktar Suç Örgütü" davasında dikkat çeken ifadeler

Dikkat çeken ifadeler! 'Meryem Ana'ya iftira atıldığı gibi...'

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.