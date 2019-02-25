“Ankesörlü telefon” operasyonlarında 115 gözaltı

Gülen yapılanması ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) operasyonlar devam ediyor. Gülen yapılanmasına yönelik yürütülen iki ayrı operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 115 kişi hakkında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen operasyonda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Gülen yapılanması üyelerinin birbirleriyle haberleşmek maksadıyla ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yaptıkları gerekçesiyle 101 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Bu kişilerden birinin binbaşı, üçünün yüzbaşı, 43’ünün üsteğmen, üçünün teğmen, 50’sinin astsubay ve birinin Ticaret Bakanlığı’nda aktif görevde bulunan bir kişi olduğu aktarıldı. Gözaltına alınan askerlerin 67’sinin muvazzaf asker olup, halen aktif görevde oldukları kaydedilirken, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı ifade edildi.