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Ankesörlü telefon operasyonunda 6 askere adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 16:44 | Son Güncelleme

Samsun merkezli 7 ili kapsayan FETÖ’nün asker yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 6 şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli Erzurum, Şırnak, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon illerinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefonlar üzerinde görüşmeleri tespit edilen askeri personellere yönelik operasyon düzenlendi.

Samsun merkezli 7 ili kapsayan FETÖ’nün asker yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 6 şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli Erzurum, Şırnak, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon illerinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefonlar üzerinde görüşmeleri tespit edilen askeri personellere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, görevde bulunan 1 yüzbaşı ve 1 uzman çavuş ve meslekten ihraç 1 astsubay ile aralarında eski Kara ve Deniz Harp Okulu öğrencilerininde bulunduğu toplam 9 zanlı gözaltına alındı.
TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 1 yüzbaşı ve 1 uzman çavuş ile 4’ü eski Kara ve Deniz Harp Okulu öğrencisi toplam 6 şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 6 şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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