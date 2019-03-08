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Ankesörlü telefon soruşturmasında 39 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 23:11 | Son Güncelleme

Ankesörlü telefon soruşturmasında 39 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 39 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 85 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Savcılarca sorgulanan şüphelilerden biri serbest bırakıldı, diğerleri ise nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olanların da bulunduğu 45 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi, 39 şüpheli ise cezaevine gönderildi.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Şubat'ta 50 subay, 50 astsubay ve bir sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verilmiş, 85 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ankesörlü telefon soruşturması FETÖ

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