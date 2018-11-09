HABER

Ankesörlü telefonla yüksek yargı üyeleri de aranmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 11:17 | Son Güncelleme

TSK'daki kripto FETÖ mensuplarının "ankesörlü telefon"la görüşme yönteminin deşifre edilmesinin ardından Ankara genelindeki 477 sabit ücretli ankesörlü telefon incelendi - Bu yöntemin TSK mensuplarının yanı sıra yüksek yargıdaki FETÖ mensupları ile mahrem imamları arasında da kullanıldığı ortaya çıktı

AYLİN SIRIKLI DAL/FERDİ TÜRKTEN - FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto mensuplarının "ankesörlü telefon"la görüşme yönteminin, yüksek yargıdaki örgüt mensupları arasında da kullanıldığı ortaya çıktı.

FETÖ içinde gizlilik ve iletişimin tespit edilmesini önlemek için mahrem imamlarla örgüt mensubu askerlerin ankesörlü telefonla irtibat kurduklarının ortaya çıkmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Örgütün TSK içinde kripto yapılanmasını deşifre etmek amacıyla yürütülen "ankesörlü telefonla ardışık arama"lara ilişkin soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentteki ankesörlü telefonlar incelemeye alındı.

Örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanması içindeki üyelerinin tespiti amacıyla il genelinde 477 sabit ücretli ankesörlü telefonun HTS verileri çıkarıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının aramalara ilişkin HTS verilerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından istemesi üzerine veriler, Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki duruşma dosyalarına da girdi.

Böylece, örgütün "ankesörlü telefon" yönteminin, yalnızca TSK içinde değil, yüksek yargıdaki mensupları için de kullanıldığı belirlendi.

Verilere göre, Ankara'da belirlenen sabit ankesörlü telefonlarla eski Yargıtay ve Danıştay üyeleri, özellikle 2011-2012 ve 2013 yılları arasında düzenli arandı.

FETÖ'nün Danıştaydan sorumlu abisi eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar, eski HSYK üyesi Kerim Tosun, eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyeleri Ahmet Toker ve Hamza Yaman, eski Yargıtay üyeleri Ahmet Kiriş, Mehmet Sait Demiröz ve Mahmut Kış, ankesörlü telefonla ardışık şekilde aranan yüksek yargıçlar arasında.

Örgüt mensuplarının bağlı bulundukları "mahrem abiler"in, acil durumlar veya toplantı kararlarında değişiklik olması halinde ankesörlü telefonları kullandıkları ortaya çıkmıştı.

PARTNER'Önce keyfini sür sonra şiddet uygula!''Önce keyfini sür sonra şiddet uygula!'
Sultangazi'de beton mikseri devrildiSultangazi'de beton mikseri devrildi
Özensiz çekilen düğün fotoğrafları için 4 bin 625 lira tazminat alacaklarÖzensiz çekilen düğün fotoğrafları için 4 bin 625 lira tazminat alacaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ankesörlü telefon Eski yüksek yargı üyelerinin yargılanması FETÖ mahrem imam Yargıtay 9. Ceza Dairesi

En Çok Okunan Haberler

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planı

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planı

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

İlginizi Çekebilir

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 Kasım mesajı

Yanan uçak restoran-kafe küle döndü! Korkunç manzara

Yanan uçak restoran-kafe küle döndü! Korkunç manzara

Sultangazi'de korkunç kaza! Beton mikseri devrildi

Sultangazi'de korkunç kaza! Beton mikseri devrildi

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Polis dahi baka kaldı! İç çamaşırından servet çıktı

Polis dahi baka kaldı! İç çamaşırından servet çıktı

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.