Anket: AB vatandaşlarının tercihi Biden olurdu

Trump'ı seçeceklerin oranı ise yüzde 17'de kalırken, Trump'ın en çok oy alacağı ülke Polonya oldu.Alman Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan bir anket, Avrupa Birliği (AB) içinde ABD başkanlık seçimlerinde oy kullanılacak olsa, ABD Başkanı Donald Trump'ı tercih edeceklerin oranının yüzde 17 olduğunu ortaya koydu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olarak yarışan Joe Biden'a oy verecek AB vatandaşlarının oranı ise yüzde 45 olarak belirlendi. AB vatandaşlarının yüzde 38'i ise oy verme imkanı olsa, her iki adayı da seçmeyeceğini bildirdi.

Gütersloch merkezli Bertelsmann Vakfı tarafından Eylül ayında yapılan ankete farklı AB ülkelerinden 13 bin 808 kişi katıldı.

Trump, Polonya'da seçilebilirdi

"ABD başkanlık seçimlerinde oy verme şansınız olsa, hangi adayı tercih ederdiniz?" şeklindeki soruya verilen yanıtlar ülkeler arasında farklılık gösterdi. Buna göre, Almanya'da Trump'ın oyları yüzde 10 civarında kalırken, rakibi Biden'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 56 oldu.