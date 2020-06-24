Anket: AB vatandaşlarının yüzde 60'ı yerleşik siyasi partilere güvensiz

Bu oran ekonomik sıkıntı çekenler arasında daha yüksek.Avrupa Birliği (AB) çapında AB'nin Viyana merkezli Temel Haklar Ajansı (FRA) tarafından yapılan bir anket, AB vatandaşlarının siyasetçiler ve siyasi partilerle ilgili görüşlerini ortaya koydu.

Ankete göre AB vatandaşlarının yüzde 60’ı yerleşik, ana akım siyasi parti ve siyasetçilerin onların çıkarlarını savunmadığını düşünüyor. Almanya'da bu oran yüzde 52 oranında.

Ankete göre ekonomik sorun yaşayanlar arasında siyasi yabancılaşma daha yaygın durumda. Ankete katılanlar arasında ekonomik sıkıntı çekenlerin yüzde 73'ü geleneksel siyaset tarafından umursanmadığını düşünüyor.

35 bin kişi katıldı

Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusundaki durumu mercek altına alan ve Ocak-Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan ankete AB ülkeleri, aday Kuzey Makedonya ve İngiltere'den toplam 35 bin civarında vatandaş katıldı.

Ankete katılanların üçte biri insan haklarının "suçlular ve teröristler" gibi onu haketmeyenlere faydası olduğunu söyledi.