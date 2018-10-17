Anket: Almanlar AB'den memnun

İtalya ve Çekya'da ise AB'den çıkılmasından yana olanlar çoğunlukta.Arzulanan reformların gecikmesine ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasında karşılaşılan sorunlara rağmen Almanların büyük çoğunluğu AB'ye olumlu bakıyor. Avrupa Parlamentosu tarafından yaptırılan kamuoyu araştırmasına göre Almanların yüzde 81'i AB'nin iyi bir proje olduğu görüşünü taşıyor.

Bütün üye ülkelerde Avrupa Birliği'ni olumlu bulanların oranı yüzde 62 ile son 25 yılın en yüksek oranına çıktı. Almanların yüzde 76'sı ülkelerinin AB üyeliğinden kazançlı çıktığı kanaatini taşıyor. Halk çoğunluğunun bu görüşte olmadığı tek AB ülkesi ise İtalya. İtalyanların sadece yüzde 42'si AB üyesi olmaktan memnun.

Çarşamba ve Perşembe günleri yapılacak olan AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinde ele alınacak konular arasında İngiltere ile AB arasındaki Brexit görüşmeleri de bulunuyor. AB Konsey Başkanı Donald Tusk Londra hükümetinden görüşmelerdeki tıkanıklığı giderecek önerilerde bulunmasını istedi.

Göç İtalyanlar için en önemli konu