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Anket: Almanlar aşırı sağcılıktan kaygı duyuyor

05.07.2019 10:05 | Son Güncelleme

Alman ARD televizyonunun yaptırdığı bir anket Almanların aşırı sağcılık konusundaki kaygılarını ortaya koydu.

Buna göre ankete katılanların üçte ikisi devletin aşırı sağcıların faaliyetlerine mâni olamadığını düşünüyor.Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD tarafından yaptırılan, halkın siyasi eğilim ve düşüncelerini mercek altına alan DeutschlandTrend anketine göre, araştırmaya katılanların yüzde 66'sı devletin Neonazi ve aşırı sağcıların faaliyetlerini çoğunlukla mâni olmadığını düşünüyor. Sonuçları Perşembe akşamı Köln'de açıklanan ankete göre, katılımcıların yüzde 65'i de aşırı sağcı görüşlerin toplumda daha kabul görür bir hâle geldiğini ifade etti.

DeutschlandTrend anketi, Almanlar arasında aşırı sağcılıktan duyduğu kaygıyı da ortaya koydu. Ankete katıların yüzde 67'si aşırı sağcıların devleti değişime neden olabileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi. Yüzde 65'i de, aşırı sağcıların internet ve sosyal medyadaki faaliyetlerinin izlenebilmesi için emniyet birimlerine daha fazla yetki verilmesi gerektiğini savundu.

Soruları yanıtlayanların yüzde 71'i ise aşırı sağcılar tarafından düzenlenebilecek saldırıları tehdidinin büyük olduğunu ifade etti. Ancak Ekim 2016'da yapılan ankete kıyasla bu oranın 13 puan düştüğüne dikkat çekildi. Yüzde 60'ı ise İslamcılar tarafından düzenlenebilecek saldırı tehdidinin büyük olduğunu kaydetti. 2016'ya kıyasla bu oranın da 8 puan düştüğü belirtildi.

ARD'nin araştırma şirketi Infratest dimap'a yaptırdığı DeutschlandTrend anketi geçen Pazartesi ve Salı günleri ülkede seçme hakkı bulunan bin 6 kişi ile yapıldı.

Almanya'da Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin katil zanlısının aşırı sağcı çevrelerle bağlantısının olması, ülkede aşırı sağcı şiddet ve terör tehdidi konusundaki tartışmaları gündeme getirmişti.

epd,AFP/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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