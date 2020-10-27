Anket: Almanlar ikinci bir 'kapanma' bekliyor

Yapılan bir kamuoyu anketi ise çoğunluğun "kapanma" beklediğini gösterdi.Almanya’da koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları çarşamba günü bir toplantı yapacak. Cuma yapılması beklenen toplantı, vaka sayılarındaki artış nedeniyle öne çekildi.

"Almanya'da yeniden tedbirler sıkılaşacak mı?" sorusu sorulurken yapılan bir kamuoyu anketi katılımcıların büyük bölümünün bir "kapanma" olacağını düşündüklerini ortaya koydu.

Pandeminin başlamasının ardından Almanya’da tam karantina önlemleri uygulanmadı. Ancak ilkbahar aylarında okullar, ana okulları, üniversiteler, restoranlar ve mağazalar kapatıldı, etkinlikler iptal edildi ve aynı aileden olmayan bireylerin dışarıda ve evlerde bir araya gelmesi engellendi. Bu kez de buna benzer bir "kısmi kapanma" ihtimali konuşuluyor.

Alman haber ajansının YouGov’a yaptırdığı anketin sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 63'ü vaka artışları üzerine hükümetin ve eyaletlerin benzer bir karar alabileceğini düşünüyor. Buna inanmayanların oranı yüzde 23’te kalırken fikir beyan etmeyenler ise yüzde 13 oldu.