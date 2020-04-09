HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Anket: Almanlar kısıtlamaların sürmesini istiyor

Anket: Almanlar kısıtlamaların sürmesini istiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2020 13:46 | Son Güncelleme

Almanya’da yapılan bir ankete göre çoğunluk, koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların 19 Nisan sonrasında da sürmesini istiyor.

Anket: Almanlar kısıtlamaların sürmesini istiyor

Ankete katılanların yüzde 90'a yakını hükümetin kriz yönetiminden memnun.Almanya'da koronavirüs salgını ile mücadele için alınan sokağa çıkma kısıtlamaları gibi önlemler halkın çoğunluğu tarafından kabul görüyor. Kamu yayıncılık kuruluşu ZDF tarafından yaptırılan “Politbarometer” adlı ankete katılanların yüzde 55'i, ilk etapta 19 Nisan'a kadar planlanan tedbirlerin bu tarih sonrasında da sürmesini istiyor. Yüzde 29'luk kesim bu tarihten itibaren kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesi gerektiğini belirtirken sadece yüzde 5'lik kesim kısıtlamaların daha önce kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Ankete katılanların yüzde 74'ü alınan önlemleri doğru bulduğunu ifade etti. Yüzde 16'sı ise daha sert tedbirler alınmasını talep etti. Sadece yüzde 9 bu tedbirlerin abartılı olduğu dile getirdi. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve ikiden fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklanmasını, ankete katılanların yüzde 90'ı yerinde buldu.

Öncelikli olarak kaldırılması istenen kısıtlamalar

Kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması söz konusu olduğunda, katılımcıların yüzde 45'i öncelikle okul ve kreşlerin açılması gerektiğini belirtti. Yüzde 37'si ise dükkan ve mağazaların yeniden açılmasını arzu ediyor. Fiziki temas yasağının kaldırılmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 14 olarak kaydedildi. Katılımcıların sadece yüzde 2'si spor salonu ve eğlence yerlerinin öncelikli olarak açılması gerektiğini ifade etti.

Hükümetin kriz yönetimine destek

Araştırma, Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonunun çalışmalarından halkın çoğunun memnun olduğunu da ortaya koydu. Buna göre, ankete katılanların yüzde 80'i Başbakan Merkel’in, yüzde 88'i de hükümetin çalışmalarından memnun olduğunu ifade etti.

Mannheim’da bulunan Araştırma Grubu Seçimler adlı şirket tarafından Pazartesi-Çarşamba günleri arasında telefonla yapılan ankete bin 175 kişi katıldı.

AFP,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Covid-19 Amazon kabilesine de sıçradı!Covid-19 Amazon kabilesine de sıçradı!
Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Acun'dan ilk yorum

Survivor'da aşk bombası! Acun'dan ilk yorum

Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı

Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

'Koronavirüsü 2 günde öldüren ilaç bulundu' iddiası

'Koronavirüsü 2 günde öldüren ilaç bulundu' iddiası

Son haliyle şaşırttı: Depresyon yaklaşıyor!

Son haliyle şaşırttı: Depresyon yaklaşıyor!

Sağlık çalışanları için psikolojik destek sistemi: RUHSAD

Sağlık çalışanları için psikolojik destek sistemi: RUHSAD

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!

Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!

Diğer Haberler
Rusya'da korkutan patlama!

Rusya'da korkutan patlama!

Pentagon'dan Kasım 2019'da 'dehşet verici' raporu

Pentagon'dan Kasım 2019'da 'dehşet verici' raporu

Koronavirüsün hücreye saldırı anı bilim insanlarınca görüntülendi

Koronavirüsün hücreye saldırı anı bilim insanlarınca görüntülendi

Son dakika: Koronavirüsten bir günde İspanya'da 683, İran'da 117 kişi öldü

Ülkede en düşük günlük artış kaydedildi

Covid-19 Amazon kabilesine de sıçradı!

Covid-19 Amazon kabilesine de sıçradı!

Kovid-19 salgınının merkezi New York'ta evsizler hala sokaklarda

Kovid-19 salgınının merkezi New York'ta evsizler hala sokaklarda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.