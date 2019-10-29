Anket: Almanların çoğu Türkiye’nin NATO’dan çıkartılmasını istiyor

Yüzde 61 ise Türkiye’ye ekonomik yaptırımlar uygulanmasından yana olduğunu ifade etti.Almanya'da yapılan bir anket, halkın çoğunun Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri harekât nedeniyle Türkiye'nin NATO'dan çıkartılmasından yana olduğunu ortaya koydu. Alman haber ajansı dpa'nın YouGov kamuoyu araştırma şirketine yaptırdığı ankete katılanların yüzde 58'i Türkiye'nin NATO'dan çıkartılmasını isterken sadece yüzde 18'i buna karşı olduğunu ifade etti. 25-28 Ekim tarihleri arasında yapılan ankete 2 bin 33 kişi katıldı.

Ankete katılanların çoğu Alman hükümetinin Türkiye'ye yönelik daha sert bir tutum izlemesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Buna göre, yüzde 61'i ekonomik yaptırımlar uygulanmasını, yüzde 69'u da silah ve teçhizat ihracatının tamamen durdurulmasını talep etti.

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekâta başlamasının ardından Alman hükümeti, Ankara'ya silah ihracatına kısıtlamalar getirmişti. Ekonomik yaptırım olarak da, Almanya'dan Türkiye'ye yapılan ihracata güvence sağlayan Hermes kredi ve yatırım garantisinin kaldırılması isteniyor. Almanya'da muhalefet partileri de Hermes kredi ve yatırım garantilerine son verilmesini talep ediyor.