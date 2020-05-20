Anket: Almanların yarısı yaz tatilini evde geçirecek

Kamuoyu araştırma şirketi Infratest dimap'ın Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD için yaptığı ankete göre Almanların yarısı 2020 yazında evinde oturmayı düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 31'i Almanya içinde seyahat etmek istediğini belirtirken yüzde 19'luk kesim Avrupa içinde tatil planladığını kaydetti. Tatilini Avrupa dışında geçirmeyi düşünebileceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 3'te kaldı.

Ankete katılanların yüzde 84'lük çoğunluğu bu yaz seyahat edip etmeyeceğini ya da nereye seyahat edeceğini bildiğini belirtirken yüzde 15, henüz kesin karar vermediğini kaydetti.

24-27 Nisan tarihlerinde yapılan YouGov anketinde ise katılımcıların yüzde 42'si korona krizi nedeniyle tatile gitmeme kararı aldığını, yüzde 16'sı mevcut seyahat kısıtlamalarına rağmen yurt dışına seyahat etmeye kararlı olduğunu, yüzde 13'lük kesim ise Almanya içinde tatil planladığını bildirmişti. Ankette, henüz kararını vermeyenlerin oranı ise yüzde 23 çıkmıştı.

"Dünya seyahat şampiyonu" olarak bilinen Almanlar, tatil için ülke içinden ziyade yurt dışını tercih ediyor. Tatil ve Seyahat Araştırmaları Birliği'nin analizine göre geçen yıl 70 milyon 800 bin Alman tatil seyahatine çıkarken yüzde 74'lük çoğunluk tatil için yurt dışını tercih etti.

DW/BK,EC

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