Anket: Almanların yüzde 80'i Türkiye'ye seyahat etmek istemiyor

Tagesspiegel gazetesinin anketine göre birçok Alman vatandaşı, siyasi nedenlerle Türkiye'ye seyahat etmek istemiyor.Türkiye'deki siyasi durum nedeniyle Almanların çoğunluğunun ülkeye seyahat etmek istemediği bildirildi. Almanya'da yayımlanan Tagesspiegel gazetesinin yaptırdığı ankete göre Almanların yaklaşık yüzde 80'i Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünmediğini söyledi. Yüzde 66,8'i ise kesinlikle Türkiye'ye gitmeyeceğini belirtti.

Soru sorulan her beş kişiden biri yaşanan gelişmelerden etkilenmediğini ve Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünebileceğini söyledi. Anket, Civey araştırma şirketi tarafından 6 Mart-12 Mart tarihleri arasında 5 bin 47 kişinin katılımıyla yapıldı.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2018 yılında Almanya'dan Türkiye'ye giden turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 26 artış göstererek 4,5 milyona ulaşmıştı. Türkiye, Almanlar için İspanya ve Yunanistan'ın ardından en çok tercih edilen yurt dışı tatil destinasyonu konumunda bulunuyor.

Almanya-Türkiye ilişkileri son günlerde Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Almanların Türkiye'ye seyahatlerinde gözaltına alınabileceğine yönelik açıklamaları ve Alman gazetecilerin basın kartlarının süresinin uzatılmaması nedeniyle gerilmişti.