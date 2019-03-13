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Anket: Almanların yüzde 80'i Türkiye'ye seyahat etmek istemiyor

13.03.2019 10:01 | Son Güncelleme

Almanların yüzde 80'i Türkiye'de tatil yapmak istemiyor.

Anket: Almanların yüzde 80'i Türkiye'ye seyahat etmek istemiyor

Tagesspiegel gazetesinin anketine göre birçok Alman vatandaşı, siyasi nedenlerle Türkiye'ye seyahat etmek istemiyor.Türkiye'deki siyasi durum nedeniyle Almanların çoğunluğunun ülkeye seyahat etmek istemediği bildirildi. Almanya'da yayımlanan Tagesspiegel gazetesinin yaptırdığı ankete göre Almanların yaklaşık yüzde 80'i Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünmediğini söyledi. Yüzde 66,8'i ise kesinlikle Türkiye'ye gitmeyeceğini belirtti.

Soru sorulan her beş kişiden biri yaşanan gelişmelerden etkilenmediğini ve Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünebileceğini söyledi. Anket, Civey araştırma şirketi tarafından 6 Mart-12 Mart tarihleri arasında 5 bin 47 kişinin katılımıyla yapıldı.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2018 yılında Almanya'dan Türkiye'ye giden turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 26 artış göstererek 4,5 milyona ulaşmıştı. Türkiye, Almanlar için İspanya ve Yunanistan'ın ardından en çok tercih edilen yurt dışı tatil destinasyonu konumunda bulunuyor.

Almanya-Türkiye ilişkileri son günlerde Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Almanların Türkiye'ye seyahatlerinde gözaltına alınabileceğine yönelik açıklamaları ve Alman gazetecilerin basın kartlarının süresinin uzatılmaması nedeniyle gerilmişti.

Açıklama gerginliği

İçişleri Bakanı Soylu 3 Mart Pazar günü yaptığı açıklamada, “Avrupa’da, Almanya’da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya’da, Bodrum’da, Muğla’da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içeri girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye’de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil” demişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı bunun üzerine Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyelerini güncellemiş, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasında yayınlanan Türkiye’ye yönelik seyahat tavsiyelerinde “Türk hükümetinin, Alman medyasının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik yeni tedbirler almasının ihtimal dışı bırakılamayacağı” ifadesi yer almıştı.

Öte yandan aralarında Almanların da bulunduğu birçok yabancı gazetecinin süresi dolan basın kartlarının yenilenmemesi de Almanya’da tepkiyle karşılanıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’de yabancı basın mensuplarına akreditasyon verilmemesini eleştirmişti.

Türkiye'de görev yapan ve basın kartlarının süresi uzatılmayan iki Alman gazeteci, hafta sonunda Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu gazetecilerden biri daha sonra basın kartının yenilendiğini ve önümüzdeki günlerde Türkiye'ye döneceğini duyurdu.

DW/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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