Anket: Almanya’da ailelerin yemek adetleri

Almanya'da yemek adetleri konusunda yapılan bir araştırma, ebeveyn ve çocukların birlikte yemek yemeye önem verdiğini, ancak bunun için yeterli zamanlarının olmadığını ortaya koydu. Aldi Nord Vakfı'nın desteği ile Alman Çocuklara Yardım Örgütü (Deutsches Kinderhilfswerk) tarafından Forsa araştırma şirketine yaptırılan "Almanya'da ailelerin yemek adetleri" başlıklı ankete yaşı 6 ile 14 arasında değişen 1015 çocuk ve genç ile ebeveynleri katıldı.

Ankete katılan çocuk ve gençlerin sadece yüzde 45'i hafta içinde aileleri ile bir arada öğle yemeği yediğini ifade etti. Ankete göre, çocuk ve gençler öğle yemeklerini çoğunlukla okulda veya kreşte yiyor. Aileleri ile birlikte kahvaltı yaptığını söyleyen çocuk ve gençlerin oranı ise yüzde 64 olarak kaydedildi.

Anket, çocuk ve gençlerin yüzde 94'ünün hafta sonunda ise yalnız kahvaltı etmediğini ortaya koydu. Yaşı 6 ile 9 arasında değişen çocukların yüzde 90'ı hafta sonlarında ebeveynleriyle birlikte yemek yediğini belirtti.

Birlikte yemek yemenin önemi