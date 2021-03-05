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  4. Anket: Almanya’da cinsiyet eşitliği sağlanamadı

Anket: Almanya’da cinsiyet eşitliği sağlanamadı

05.03.2021 18:46 | Son Güncelleme:
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Almanya’da yapılan bir ankete göre kadınlar cinsiyet eşitliğinin sağlanması için daha çok yol alınması gerektiğini düşünüyor.

Alman Katolik Kadınlar Birliği (KFD) tarafından yaptırılan anketten çıkan sonuca göre Almanya’da kadınlar cinsiyet eşitliğinin sağlanmaktan çok uzakta olduğunu düşünüyor.

Allensbach kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan ankete katılan kadınların dörtte üçü cinsiyet eşitliği konusunda hala çok yol alınması gerektiği görüşünde. Ankete katılan kadınların yüzde 22'si ise cinsiyet eşitliğinin sağlandığı kanısında.

KFD temsilcisi Mechthild Heil "Almanya gibi demokratik bir ülkede kadınların 1949 yılından bu yana eşit haklara sahip olmalarına rağmen 2021'de hala eşit hissetmiyor olmaları bir yoksulluk göstergesidir” dedi.

Çoğunluk eşit işe eşit ücret istiyor

Ankete katılanların yüzde 86'sı eşit işe eşit ücreti savundu. Ankete katılanların yüzde 84’ü kadına karşı şiddetle mücadele edilmesi gerektiğini belirtirken, yüzde 80'i ise cinsel tacize karşı daha sert tedbirler alınması gerektiğini kaydetti.

Ankete katılan kadınların dörtte üçü ilerleyen yaşlarda kadınların yoksullaşması ile mücadele edilmesi gerektiğini belirtirken, mesela çocuk büyütmeye ayırdıkları zamanın emeklilik sürecinde daha fazla tanınmasını istedi.

Kadınların yarısı kadınlar için daha iyi kariyer fırsatları yaratılması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Ancak ankette büyük şirketlerin yönetimlerine kadın kotası getirilmesine destek yüzde 29 seviyesinde kaldı. Katılımcıların yüzde 19'u cinsiyete duyarlı dil kullanımının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Öte yandan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yapan Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, cinsiyet eşitliğine vurgu yaparak "Biz kadın ve erkeğin cinsiyet eşitliğine sahip olduğu, cinsiyetten bağımsız bir şekilde fırsat eşitliği olan ve her insanın kendi hayatını belirleyebildiği bir toplumda yaşamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

KNA, dpa/SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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