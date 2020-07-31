Anket: Almanya'da çoğunluk ikinci dalganın olacağını düşünüyor

Ve yine çoğunluk, kısıtlayıcı tedbirlerin kendilerini etkilemediği görüşünde.Almanya'da kamu tevizyonu ZDF'nin yaptırdığı bir ankette, katılımcılara pandemi sürecine dair görüşleri soruldu.

Ankete katılanların yüzde 77'si, gelecek dönemde ülkede ikinci bir koronavirüs dalgasının olacağına inanıyor. Çok daha yüksek yeni enfeksiyonların olacağı ikinci bir dalgayı ihtimal dışı bulanların oranı ise yüzde 20.

Çoğunluk "akılsızca" davranıldığı görüşünde

Cuma günü açıklanan anket sonuçlarına göre, katılımcılar içinde yüzde 51'e tekabül eden çoğunluk, insanların pandemi döneminde "akılsızca" hareket ettiklerini düşünüyor. Bu oran Haziran ayındaki ankette yüzde 33 olarak çıkmıştı.

Anket sonuçlarına göre koronavirüsün kendi sağlığı için bir tehlike olduğunu düşünenlerin sayısı arttı. Katılımcıların yüzde 50'si koronavirüsün kendileri için tehlikeli olduğu görüşünü ifade ederken, henüz üç hafta önce yapılan ankette bu oran, yüzde 40 seviyesindeydi.

Özellikle de ankete katılan 70 yaş üstü kişiler endişeli bir tablo çiziyor. Bu yaş grubu içinde koronavirüsü kendilerine yönelik tehlike olarak görenlerin oranı yüzde 62. Anket katılımcılarının yüzde 49'u ise, salgınla ilgili kendilerine yönelik bir tehlike görmüyor.