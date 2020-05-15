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  4. Anket: Almanya'da çoğunluk kısıtlamaların sürmesinden yana

Anket: Almanya'da çoğunluk kısıtlamaların sürmesinden yana

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2020 08:46 | Son Güncelleme

Almanya’da yapılan bir ankete göre halkın yüzde 56'sı koronavirüs salgını nedeniyle getirilen mevcut kısıtlamaların devam etmesini istiyor, Bundesliga maçlarına yeniden başlanacak olmasını eleştiriyor.

Kamu yayıncılık kuruluşu ARD tarafından Infratest dimap araştırma şirketine yaptırılan "Deutschlandtrend" adlı ankete göre, halkın yüzde 56'sı yeni tipkoronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen mevcut kısıtlamaların devam etmesini istiyor. Bu neredeyse her iki kişiden birinin, kısıtlamaların gevşetilmesini eleştirdiği anlamına geliyor.

Buna karşılık, ankete katılanların yüzde 40'ı alınan tedbirlerin gelecek haftalarda gevşetilmesinden yana olduğunu belirtti.

Koronavirüs döneminde Bundesliga maçları

Ankete katılanlara Alman birinci futbolligi Bundesliga maçlarına başlanlaması ile ilgili fikirleri de soruldu. Ankete katılanların yüzde 56'sı Cumartesi gününden itibaren maçların başlayacak olmasını eleştirdi. Yüzde 31'i ise maçların seyircisiz olarak oynanacak olmasını doğru bulduğunu ifade etti.

Mevcut kısıtlamaların devam edilmesinden yana olanların yüzde 62'si maçlara yeniden başlanacak olmasını yanlış olarak değerlendirdi.

Kısıtlamaların gevşetilmesinden yana olanların yüzde 40'ı maçların başlatılmasını doğru, yüzde 45'i ise yanlış bulduğunu dile getirdi.

Almanya'daki yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Bundesliga maçlarının oynanmasına ara verilmişti. Maçlar bazı kısıtlamalarla birlikte Cumartesi gününden itibaren seyirsiz olarak yeniden oynanmaya başlanacak.

ARD tarafından Infratest dimap araştırma şirketine yaptırılan ankete seçme hakkı olan 1074 kişi katıldı. Anket, bu hafta içinde Salı ve Çarşamba günlerinde yapıldı.

DW,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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