Anket: Aşısızlar ikna olmuyor

Almanya'da yapılan bir anket, henüz Covid-19 aşısı yaptırmamış kişilerin büyük çoğunluğunun önümüzdeki aylarda da aşı olmayı düşünmediğini ortaya koydu.

Kamuoyu araştırma kuruluşu Forsa'nın Sağlık Bakanlığı için gerçekleştirdiği anket kapsamında, henüz aşı yaptırmamış 3 bin kişiyle görüşüldü. Sonuçları Alman Yazı İşleri Ağı (Redaktionsnetzwerk Deutschland) tarafından yayımlanan ankete göre, bu kişilerin yüzde 65'i önümüzdeki iki ay içinde "asla" aşı olmayacağını söyledi. Yüzde 23'lük kesim ise "olmamayı tercih edeceğini" belirtti.

Katılımcıların sadece yüzde 2'si "kesinlikle" aşı olacağını söylerken yüzde 10'luk kesim hâlâ kararsız olduğunu ya da "muhtemelen" ileride bulunacak bir aşıyı yaptıracağını ifade etti.

Eylül sonu ile Ekim ayı ortaları arasında düzenlenen araştırmada, insanların aşı olmama sebeplerinin öğrenilmesi hedeflendi. Bu doğrultuda yöneltilen soruları yanıtlayan katılımcıların yüzde 74'ü aşıların yeterince test edilmediğini, yüzde 62'siyse aşının neden olabileceği hasar ve uzun vadeli sonuçlarından korktuğunu belirtti. Yüzde 63'lük kesim, aşı olanların da Covid-19'a yakalanabildiğini ve diğer insanlara bulaştırabildiğini söyledi.

Anket 55 yaş ve üzerindeki katılımcıların ağırlıklı olarak mevcut aşılara güvenmediğini, 40 yaşın altındakilerdeyse çocuk sahibi olamamaktan korkma duygusunun etkili bir faktör olduğunu ortaya koydu.

Aşı karşıtlığı sabit

Araştırma, şu ana kadar aşı olmayanların bu konudaki fikrinin ne kadar sabit olduğunu da gözler önüne serdi. Katılımcıların yüzde 89'u, hastanelerin yoğun bakım servisi kapasiteleri yeniden had safhaya ulaşsa da bu durumun görüşlerini değiştirmeyeceğini belirtti. Yüzde 87'siyse, arkadaş ya da akrabaları şiddetle tavsiye etse de aşı olmama yönündeki kararlarının etkilenmeyeceğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı verileri, Almanya'da şu an en az 55,2 milyon kişinin aşılarının tam olduğunu gösteriyor. Bu sayı, toplam nüfusun yüzde 66,4'üne tekabül ediyor. Almanya'da salgınla mücadelede yetkili sağlık kuruluşu Robert Koch Enstitüsü, bildirim sistemindeki eksik kayıtlar nedeniyle gerçek yüzdenin bunun beş puan kadar üstünde olabileceğini belirtiyor.

Endişe verici artış

Almanya'da 28 Ekim 2021 verilerine göre, son 24 saatte 28 bin 37 yeni koronavirüs vakası kaydedilirken 126 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Son 24 saatte tespit edilen 28 bini aşkın vaka, Almanya'da son iki haftada kaydedilen en yüksek günlük artışa işaret etti.

Almanya'nın korona kısıtlamalarının belirlenmesinde kriter olarak alınan, bir haftada 100 bin kişi başına düşen yeni vaka sayısı ise bir günde 118'den 130,2'ye yükseldi.

Yoğun bakım üniteleri doluyor

Yeni vaka sayılarının Ekim ayı ortasından beri yavaş yavaş yükseldiği Almanya'da yoğun bakım ünitelerindeki hastaların sayısı da artıyor.

Alman Hastaneler Birliği (DKG) Başkanı Gerald Gass, Alman Yazı İşleri Ağı'na yaptığı açıklamada yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının bir haftada yüzde 15 arttığını söyledi. Gass bu eğilim sürdüğü takdirde yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısının iki haftada 3 bine ulaşabileceği uyarısında bulundu.

DW,epd,rtr/CÖ,BK

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