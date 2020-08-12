Anket: Avrupalıların beşte birine göre göç en büyük tehdit

Avrupa vatandaşlarının yaklaşık beşte biri göçü en büyük ulusal güvenlik tehdidi olarak görüyor. İngiliz YouGov kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı ve sonuçları bugün yayınlanan anket, bu sonucu ortaya koydu. Anket 13 Avrupa Birliği ülkesi (Almanya, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Romanya, İspanya) ile İngiltere vatandaşları arasında yapıldı.

Ankete katılanların yüzde 21'i göçü ulusal güvenlik tehditleri arasında en üst sıraya koydu, iklim değişikliği ise yüzde 17 ile ikinci sırada yer aldı. Göçü ülkesi açısından tehdit olarak görenlerin en fazla olduğu ülke Yunanistan. Yunanların yüzde 64’ü göçün ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirtirken Alman vatandaşları arasında böyle düşünenlerin oranı yüzde 24 oldu.

İkinci sırada iklim değişikliği geliyor

Ankete katılan Alman vatandaşlarının yüzde 16’sı iklim değişikliğini en büyük ulusal güvenlik tehdidi olarak tanımladı. Polonya vatandaşlarının yüzde 24’ü, Danimarka vatandaşlarının yüzde 21’i de aynı fikirde. Terörizmi ulusal güvenlik tehdidi olarak sayanların oranı ise Avrupa Birliği genelinde sadece yüzde 13. Bu oran Fransızlarda en yüksek olmak kaydıyla yüzde 23, Britanya vatandaşlarında ise yüzde 21.