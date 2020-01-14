Anket: Bavyeralıların yarısı Müslüman belediye başkanına karşı

Sağ popülist AfD seçmenleri arasında ise oranın yüzde 89 olduğu tespit edildi.Almanya'nın Bavyera eyaletinde Türkiye kökenli Şener Şahin'in gösterilen tepkiler üzerine belediye başkan adaylığını geri çekmesinin ardından yapılan bir araştırma, eyalette neredeyse her iki kişiden birinin Müslüman belediye başkanı istemediğini ortaya koydu.

Augsburger Allgemeine gazetesinin Civey araştırma şirketine yaptırdığı ankete katılanların yüzde 43,5'i şehir veya kasabalarında Müslüman bir belediye başkanını bir sorun olarak gördüklerini ifade etti. Buna karşılık, yüzde 48,9'u ise belediye başkanının Müslüman olması halinde, bunun bir sorun olmayacağını dile getirdi. Yüzde 7,6'lık bir kesim ise bu konuda kararsız olduğunu belirtti.

6-13 Ocak tarihleri arasında internet üzerinden yapılan ankete Bavyera eyaletinde yaşayan 4 bin 788 kişi katıldı.

AfD seçmenin yüzde 89'u karşı

Anket, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine oy verenlerin yüzde 89'unun Müslüman belediye başkanını reddettiğini ortaya koydu. Muhafazakar çizgideki Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) seçmenleri arasında bu oranın 49,5 olduğu tespit edildi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) seçmeninin yüzde 14,5'u Müslüman bir belediye başkanına karşı çıkarken, yüzde 11 ile en düşük oran Yeşiller seçmeninde kaydedildi. Buna göre, Yeşiller seçmeninin yüzde 85'i, kentinde veya kasabasında belediye başkanının Müslüman olmasını sorun olarak görmüyor.