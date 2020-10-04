Anket: Biden Trump’ın 10 puan önüne geçti

Trump salgını ciddiye almamakla eleştiriliyordu.Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) başkanlık seçimlerine bir ay kala koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump’ın rakibi Joe Biden'ın yapılan son bir ankete göre Trump'ın 10 puan önüne geçtiği bildirildi.

Reuters ve Ipsos tarafından 2-3 Ekim tarihlerinde yapılan anketin, çekirdek seçmen tabanı haricinde Trump’a verilen destek konusunda bir değişime işaret etmediği belirtildi. Trump salgını ciddiye almadığı ve tedbir kurallarına uymadığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. Trump rakibi Biden'ı maske taktığı için eleştirmişti.

Biden'a yüzde 51 destek

Sanal ortamda yapılan ankete 1.005 yetişkine görüşleri soruldu. Ankete göre 3 Kasım'da oy vermesi beklenen seçmenlerin yüzde 51'i Biden'ı desteklediğini, yüzde 41'i Trump'a oy vereceğini söyledi. Ankete katılanların yüzde 4'ü üçüncü bir adayı desteklediklerini belirtirken, yüzde 4’ü ise kararsız olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan anketlerde aradaki 1-2 puanlık farkı son ankette Biden'ın 10 puana çıkardığı görüldü. Anketin yüzde 5 yanılma payı bulunuyor.