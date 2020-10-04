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Anket: Biden Trump’ın 10 puan önüne geçti

04.10.2020 17:04 | Son Güncelleme

Reuters/Ipsos anketine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın COVID-19'a yakalanmasının ardından Demokrat Partili rakibi Joe Biden Trump’ın 10 puan önüne geçti.

Trump salgını ciddiye almamakla eleştiriliyordu.Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) başkanlık seçimlerine bir ay kala koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump’ın rakibi Joe Biden'ın yapılan son bir ankete göre Trump'ın 10 puan önüne geçtiği bildirildi.

Reuters ve Ipsos tarafından 2-3 Ekim tarihlerinde yapılan anketin, çekirdek seçmen tabanı haricinde Trump’a verilen destek konusunda bir değişime işaret etmediği belirtildi. Trump salgını ciddiye almadığı ve tedbir kurallarına uymadığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. Trump rakibi Biden'ı maske taktığı için eleştirmişti.

Biden'a yüzde 51 destek

Sanal ortamda yapılan ankete 1.005 yetişkine görüşleri soruldu. Ankete göre 3 Kasım'da oy vermesi beklenen seçmenlerin yüzde 51'i Biden'ı desteklediğini, yüzde 41'i Trump'a oy vereceğini söyledi. Ankete katılanların yüzde 4'ü üçüncü bir adayı desteklediklerini belirtirken, yüzde 4’ü ise kararsız olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan anketlerde aradaki 1-2 puanlık farkı son ankette Biden'ın 10 puana çıkardığı görüldü. Anketin yüzde 5 yanılma payı bulunuyor.

Anket Amerikalıların yüzde 65'nin virüs nedeniyle derin endişe duyduğunu ve 10 Demokrattan 9'u ve 10 Cumhuriyetçiden 5'i "eğer Başkan Trump salgını daha ciddiye alsaydı muhtemelen ona virüs bulaşmayacaktı” ifadesine katıldığını söyledi. Ankete katılanların yüzde 57'si Trump'ın salgına karşı tutumunu onaylamadıklarını belirtti.

Ankete katılanların yüzde 34'ü Trump'ın kendilerine doğruyu söylediğine inandığını kaydederken, yüzde 55’i doğruyu söylemediğini, yüzde 11’i ise emin olmadığını belirtti.

Anket Amerikalıların yüzde 67'sinin güvenlik nedeniyle yüz yüze seçim kampanyasının durdurulmasını, yüzde 59'unun ise Trump iyileşene kadar seçim mitinglerinin ertelenmesini istediğini ortaya koydu.

Trump başkent Washington yakınlarında tedavi altında alındığı hastaneden cumartesi günü bir video paylaşarak durumunun iyiye gittiğini söyledi. ABD Başkanı, "Yakında geri döneceğimi düşünüyorum ve seçim kampanyamı başladığım şekilde bitirmek için can atıyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump ile yakın çalışma ilişkisi olan kişilerin koronavirüs testleri pozitif çıkmaya devam ediyor. Son olarak seçim kampanyası danışmanı Chris Christie'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Reuters / SSB, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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