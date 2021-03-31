Anket: Halkın yüzde 52,3'ü İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye karşı

Metropoll Araştırma Şirketi'nin yaptığı Türkiye'nin Nabzı anketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla İstanbul Sözleşmesi'ninfeshedilmesinin toplumun çoğunluğu tarafından onaylanmadığını ortaya koydu.

"Hükümetin 'İstanbul Sözleşmesi'nden' çekilmesi kararını onaylıyor musunuz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 52,3'ü "Onaylamıyorum," yüzde 26,7'si ise "Onaylıyorum" şeklinde yanıt verdi.

Yüzde 7,5'i İstanbul Sözleşmesi'nden haberi olmadığını, yüzde 10,2'si fikrinin olmadığını belirtirken, yüzde 3,3'lük kesim de kararsız olduğunu bildirdi.

Ankete katılanların 24 Haziran 2018 seçimlerinde oy verdikleri partiye göre yapılan değerlendirmede ise AKP ve MHP seçmenleri arasında İstanbul Sözleşmesi'ndençekilmeyi onaylayanların oranının onaylamayanlara göre daha yüksek olduğu tespit edildi.

Buna göre, AKP seçmenlerinin yüzde 47,4'ü, MHP seçmenlerinin yüzde 44,4'ü Sözleşme'den çekilmeyi onayladığını belirtirken, AKP seçmenlerinin 27,2'si, MHP seçmenlerinin ise yüzde 31,5'i Sözleşme'den çekilmeyi onaylamadığını kaydetti.