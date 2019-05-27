Anket: İmamoğlu 2 puan önde

AKP'ye yakınlığıyla bilinen MAK Danışmanlık'ın yaptığı kamuoyu araştırması, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi adayı Ekrem İmamoğlu'nu AKP adayı Binali Yıldırım'ın yaklaşık iki puan önünde gösterdi.

İstanbul'da yaşayan 11 bin kişiyle 15-20 Mayıs tarihleri arasında görüşülerek yapılan ankete katılanlara, 23 Haziran'da'daki seçimde hangi adaya oy vereceği soruldu.

Katılımcıların yüzde 47'si İmamoğlu'na, yüzde 45'i Yıldırım'a, yüzde 0,5'i Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar'a, yüzde 0,5'i de diğer adaylara oy vereceğini söyledi. Ankete katılanların yüzde 7'si ise kararsız olduğunu ya da herhangi bir görüşü bulunmadığını ifade etti.

Araştırmada, "Niçin kararsız olduğunu sorduğumuz seçmen ağırlıklı olarak bir neden söylememekte, (ancak) farklı endişelerini ifade etmektedir. Bu da kararsızların önemli ölçüde muhalefetin yanında sonuca gidebileceğini göstermektedir" denildi.

Kararsızların matematiksel dağılımı sonrasıysa İmamoğlu'nun oylarının 50,3'e, Yıldırım'ın oylarının ise 48,2'e yükseldiği görüldü.