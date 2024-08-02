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  4. ANKET | Instagram'ın erişime kapatılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Doğru mu yanlış mı?

ANKET | Instagram'ın erişime kapatılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Doğru mu yanlış mı?

02.08.2024 14:48
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Instagram'a erişimin engellenmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Hamas lideri İsmail Haniye suikastı sonrası platformda paylaşılan başsağlığı mesajlarının yasaklanması, kısıtlanması üzerine BTK, Instagram'a erişimi engelledi. Peki bu karar hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

ANKET | Instagram'ın erişime kapatılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Doğru mu yanlış mı?

Türkiye bugün Instagram için alınan erişim engeli kararını tartışıyor. Instagram önce çöktü sanıldı ancak daha sonra BTK tarafından alınan kararla erişime engellendiği ortaya çıktı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikastla ölmesi üzerine platformda çok sayıda kullanıcı başsağlığı mesajı yayımladı. Bazı paylaşımlar Instagram tarafından engellendi veya kısıtlandı. Bunun üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Instagram'a erişimi engelledi.

Bu karar geniş kapsamlı bir tartışma doğurdu. Peki Instagram'ın erişime engellenmesi hakkında sizin düşünceniz nedir?

Hamas lideri Haniye suikastı ile ilgili taziye paylaşımlarına yasak ve kısıtlama getiren Instagram'ın erişime kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hamas lideri Haniye suikastı ile ilgili taziye paylaşımlarına yasak ve kısıtlama getiren Instagram'ın erişime kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Erişim engeli kararı doğru
Erişim engeli kararı yanlış
Instagram'a yönelik yaptırım olmalı ancak erişime tümden engellenmesi yanlış
Kararsızım
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Instagram anket btk İsmail Haniye
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