ANKET | Uyanır uyanmaz sabah rutiniydi... Instagram kapandıktan sonra en çok nerede vakit geçiriyorsunuz? YouTube, TikTok, Twitter, Facebook...

Türkiye'de erişime kapatılan Instagram'la ilgili dün hareketli saatler yaşandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos 2024 tarihinde sosyal medya platformu Instagram'a Türkiye'de getirilen erişim yasağı sonrası taraflar dün bir araya gelirken, kritik toplantıdan sonuç çıkmadı.

Ünlü isimlerle, futbolcularla yapılan röportajlarda hemen hemen tüm kişiler 'Sabah uyandıktan sonra ne yapıyorsunuz?' sorusuna 'Önce bir Instagram'a bakıyorum' yanıtını veriyordu. Sabah rutini yerini başka platformalara bıraktı.

Instagram'ın 4 günü aşkın süredir kapalı olması bazı sosyal medya kullanıcılarını ise adeta boşluğa düşürdü.

Instagram'ın yokluğunda diğer sosyal medya platformlarında geçirilen sürenin ise arttığı görüldü. Peki siz neler yapıyorsunuz?