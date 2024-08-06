HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. ANKET | Uyanır uyanmaz sabah rutiniydi... Instagram kapandıktan sonra en çok nerede vakit geçiriyorsunuz? YouTube, TikTok, Twitter, Facebook...

ANKET | Uyanır uyanmaz sabah rutiniydi... Instagram kapandıktan sonra en çok nerede vakit geçiriyorsunuz? YouTube, TikTok, Twitter, Facebook...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
06.08.2024 09:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram yasağında 4 gün geride kalırken, BTK ile META yetkilileri arsında dün gerçekleşen toplantıdan da sonuç çıkmadı. Instagram'a erişim engeli sürerken, diğer sosyal medya platformlarında geçirilen sürenin ise arttığı görüldü. Peki siz Instagram kapalıyken en çok nerede vakit geçiriyorsunuz?

ANKET | Uyanır uyanmaz sabah rutiniydi... Instagram kapandıktan sonra en çok nerede vakit geçiriyorsunuz? YouTube, TikTok, Twitter, Facebook...

Türkiye'de erişime kapatılan Instagram'la ilgili dün hareketli saatler yaşandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos 2024 tarihinde sosyal medya platformu Instagram'a Türkiye'de getirilen erişim yasağı sonrası taraflar dün bir araya gelirken, kritik toplantıdan sonuç çıkmadı.

Ünlü isimlerle, futbolcularla yapılan röportajlarda hemen hemen tüm kişiler 'Sabah uyandıktan sonra ne yapıyorsunuz?' sorusuna 'Önce bir Instagram'a bakıyorum' yanıtını veriyordu. Sabah rutini yerini başka platformalara bıraktı.

Instagram'ın 4 günü aşkın süredir kapalı olması bazı sosyal medya kullanıcılarını ise adeta boşluğa düşürdü.

Instagram'ın yokluğunda diğer sosyal medya platformlarında geçirilen sürenin ise arttığı görüldü. Peki siz neler yapıyorsunuz?

Instagram kapalıyken en çok nerede vakit geçiriyorsunuz?

Instagram kapalıyken en çok nerede vakit geçiriyorsunuz?
YouTube
Twitter
Facebook
TikTok
TV izliyorum
Mobil Oyunlar
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Instagram
En Çok Okunan Haberler
Kenarda köşede gram altını, doları olanlar merak ediyordu! Yeni tahmin

Kenarda köşede gram altını, doları olanlar merak ediyordu! Yeni tahmin

Hintli Nostradamus 3. Dünya Savaşı'nı öngördü! "Başlamak üzere"

Hintli Nostradamus 3. Dünya Savaşı'nı öngördü! "Başlamak üzere"

70 araçlı konvoyla terörist sevkiyatı! Amerikan askerlerine füze saldırısı

70 araçlı konvoyla terörist sevkiyatı! Amerikan askerlerine füze saldırısı

Mansur Yavaş'tan adaylık sinyali!

Mansur Yavaş'tan adaylık sinyali!

Bunu sakın hafife almayın! Kalp krizinin en sık belirtisiymiş...

Bunu sakın hafife almayın! Kalp krizinin en sık belirtisiymiş...

Dünürlerin kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı var

Dünürlerin kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.