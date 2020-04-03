Anket: Korona krizi Merkel’e olan güveni artırdı

Anket sonuçları, Merkel’in partisinin oy oranını yüzde 7 yükselttiğini gösteriyor.Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD tarafından yaptırılan ve halkın siyasi eğilim ve düşüncelerini mercek altına alan güncel DeutschlandTrend anketine göre, Federal Hükümetin son dönemdeki performansı Almanların çoğundan iyi not aldı.

Ankete katılanların yüzde 63'ü Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan koalisyon hükümetinin çalışmalarından "son derece memnun" ya da "memnun" olduğunu ifade etti. Bu oran, bir önceki ayın sonuçlarına göre 28 puanlık bir artışa işaret ediyor.

ARD’nin araştırma şirketi Infratest dimap’a yaptırdığı anketin sonuçları, katılımcıların yüzde 72'sinin hükümetin koronavirüs krizini yönetiminden de memnun ya da "son derece memnun" olduğunu ortaya koydu.

Başbakan Merkel’in partisi CDU oy kazandı

"Gelecek Pazar ülkede seçimler olması halinde oyunuzu kime verirdiniz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 34'ü Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) cevabını verdi. Başbakan Angela Merkel’in partisinin, bir önceki ankete göre oyunu yüzde 7 artırarak güven tazelediği görüldü. SPD'nin oy oranı yüzde 16'da kalırken, Yeşiller’in oy oranı yüzde birlik düşüşle yüzde 22'ye geriledi.